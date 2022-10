En UTA niegan "paro solidario", pero admiten que San Juan está mejor que otras provincias

Sergio Barboza, secretario adjunto de UTA San Juan, señaló a Tiempo de San Juan que no se trata de un “paro solidario”, sino que, por el contrario, la falta de acuerdo es en todo el interior del país, pero admitió que el Gobierno Provincial cumple. “Si bien hay provincias que no tienen recursos y en San Juan se está poniendo el subsidio en tiempo y forma, pero no es suficiente para alcanzar el aumento de los trabajadores. No es un paro solidario, se para porque no hay acuerdo y eso afecta a los trabajadores sanjuaninos”, puntualizó.