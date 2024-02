En San Juan, trepó la cifra de pacientes con cobertura social que van a hospitales públicos

"De cada 10 pacientes, 4 podrían estar en la parte privada. Entonces, eso satura los sistemas. Satura las guardias, satura los consultores externos, etc. Entonces, tenemos que trabajar en eso. No solamente en montar más hospitales, poner más médicos, más enfermeros, porque si no, no terminamos nunca. Lo que tenemos que cambiar es la ecuación. Que cada paciente se atienda donde corresponde que sea atendido", destacó Dobladez.