En el país, médicos proponen cobrar $6.000 por consulta: ¿qué pasará en San Juan?

Y agregó que, "hay provincias, como el caso de Mendoza, donde este sistema está funcionando desde hace un mes. Y distintas asociaciones médicas están trabajando para implementarlo. En San Juan se están desarrollando reuniones y creemos que pronto va a haber una respuesta sobre la medida".

El médico dijo además que, "actualmente las obras sociales están pagando un promedio de $2.500 por consulta, es una cifra que ha quedado completamente desactualizada. Sumado a eso, sacando Obra Social Provincia, que abona dentro de los 15 días posteriores a la prestación; el resto de las obras sociales demoran un promedio de 60 días en pagar. De implementarse esta medida, cada obra social deberá responder ante el afiliado por la devolución del dinero".

En cuanto a lo que sucede actualmente con el servicio, Mas indicó que, "lo que pretendemos es que todo sea legal. Es un caos cómo se vienen manejando las cosas hasta ahora. Son muy pocos los colegas que no cobran adicionales en las consultas, depende del criterio de cada médico, no es uniforme. Al mismo tiempo, no se entrega factura o el afiliado no la pide. Hay que encontrarle una solución ordenada y legal a esta situación y que se tome conciencia de que lo que se paga por una consulta médica hoy no es nada. A los médicos no nos cierran los números".

Por otra parte, afirmó: "Además, este es un problema serio que lleva mucho tiempo. Comenzó cuando se empezó a disparar la inflación. Eso, sumado a las trabas y cierre de las importaciones, hizo que se dispararan los costos y llevó a que sea cada vez más difícil reponer el instrumental y comprar insumos. Con la llegada de la pandemia, todo empeoró y hoy estamos como estamos".