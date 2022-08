En busca de reemplazo: juez federal en San Juan confirmó su jubilación

Con la salida de Galvez, quedará vacante el juzgado, luego de estar 27 años a su cargo. Entre las causas más resonantes que se encuentran en su despacho y que aún no se resuelven se encuentra la causa Rudolph y Matar contra la Universidad Nacional de San Juan, y en particular contra el ex rector de la alta casa de estudios, Oscar Nasisi. La misma está para sentencia desde el 27 de noviembre del 2018, y con la inminente jubilación de Galvez, hay preocupación entre los abogados de las familias de los ingenieros a que se demore aún más la resolución de la causa, a la espera de un nuevo titular.