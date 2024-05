En 2 días, más de 400 sanjuaninos fueron a tramitar las Becas Progresar: las preguntas que más hacen

Desde allí, Gabriela Moreno, jefa de Área del Ministerio de Educación comentó a Tiempo de San Juan que, “efectivamente ha venido más gente de la esperábamos. Hasta ayer a primera hora de la mañana había 23.800 alumnos de la provincia del nivel obligatorio, es decir, Secundario y Primario Adulto, que habían realizado el trámite de modo online. Ayer vinieron a hacerlo de forma presencial aproximadamente 250 personas y hoy vamos por más de 200”, aseguró.

Y explicó que, “todas las inscripciones que hacemos son a través de la plataforma. Nosotros lo único que hacemos es acceder, como lo puede hacer cualquier usuario, e ingresar los datos que nos indica cada alumno. Lo que buscamos es facilitar el trámite a quienes tienen inconvenientes, pero lo puede hacer cualquiera desde su computadora o celular”.

image.png

En el Centro Cívico, la gente está empezando a llegar para que la ayuden alrededor de las 6. En ese momento, quien los guía es personal de seguridad. Minutos antes de las 8 empiezan a entregar números, siguiendo los cuales después son atendidos. “Los alumnos están viniendo muy temprano. Por eso, a primera hora de la mañana entregamos 50 números. Entonces, se hace esperar al resto y se les entrega su número después. La idea es ayudar a todos, que nadie quede sin respuesta”, indicó Moreno.

Al mismo tiempo detalló que, las personas llegan desde diversos departamentos, ya sea del Gran San Juan, de Pocito, de Caucete. “Ayer atendí a una señora que venía desde Calingasta y me dijo que no había podido hacer el trámite allá porque no tenía buena conexión de Internet. Así que hemos pedido en las escuelas de los departamentos alejados para que por favor les den una mano a las personas que tienen estos problemas”, sostuvo la funcionaria.

En cuanto a lo que se debe presentar al asistir, dijo que sólo se necesita el DNI y el CUE, que es el número de identificación de cada escuela y se tiene que pedir en el establecimiento. Esto, porque, uno de los mayores inconvenientes y la mayor cantidad que de pregunta que reciben, tiene que ver con los alumnos desconocen el nombre exacto de la escuela o no saben si deben colocar el de la escuela cabecera del edificio o el de la institución a la que asisten. Entonces, lo escriben mal al completar el formulario y después son rechazados.

image.png

Por otra parte, Moreno indicó que, “es importante que venga el alumno, porque el formulario tiene tres pasos. Uno de datos personales, otro que es sobre la institución a la que asisten y una encuesta muy personal para el alumno, que tiene que ver con qué sexo se identifica, detalles como que si ayudan en la casa, si saben algún otro idioma, qué otro curso les gustaría hacer o en qué les gustaría especializarse. Es importante que respondan ellos”.

Para finalizar indicó que, otra de las consultas recurrentes tiene que ver con los motivos por los que, después de haber hecho el trámite, los alumnos reciben un certificado negativo que les impedirá ser adjudicatarios de la beca. Al respecto, la funcionaria explicó: “Que la gente no se asusten si les sale ‘rechazado’. Eso sucede si ingresaron mal algún dato. Pero tendrán una segunda oportunidad en julio o agosto, cuando se realizará la próxima inscripción”.

Y aclaró: “Otro detalle importante es que sepan que, quienes ya están recibiendo la beca no deben volver a inscribirse. El trámite es sólo para quienes pretenden recibirlo por primera vez”.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "En vivo Así se desarrolla la 2° jornada del operativo para inscribir a los alumnos sanjuaninos a las Becas ProgresAr. Estos recursos serán destinados para que los estudiantes de diferentes niveles puedan continuar insertos en el sistema educativo. Una gran convocatoria se dió en la isla del Ministerio de Educación del Centro Cívico y @tiempodesanjuan transmitió desde el lugar. Los detalles, en la web de Tiempo de San Juan. #progresar #educacion #sanjuan #tiempodesanjuan" View this post on Instagram A post shared by Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan)

Los detalles del operativo

El servicio para inscribirse en la Becas Progresar de modo presencial continuará hasta el próximo viernes 17 de mayo, de 8 a 12, en la Isla del Ministerio de Educación, ubicada en la planta baja del Centro Cívico.

Para anotarse, los estudiantes deberán acudir con la documentación exigida a la Isla del Ministerio de Educación, que es la siguiente:

* Nombre y número de CUE de la institución en la que cursa.

* Correo electrónico del alumno.

* DNI

* Estudiantes de Educación Especial, presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD)

image.png

Cabe recordar que, la edad para acceder al beneficio varía según la línea de beca:

- Progresar Obligatorio, los estudiantes deben tener entre 16 y 24 años.

- Progresar Superior, entre 17 y 24 o hasta 30 si están avanzados en la carrera (para Enfermería no hay límite de edad).

- Quienes apliquen a Progresar Trabajo deben tener entre 18 y 24 años, ampliándose a 40 para quienes no poseen trabajo formal registrado. En todas las líneas, pueden inscribirse aspirantes de hasta 35 años de edad si tienen hijos menores de 18 a cargo y pertenecen a hogares monoparentales.

Mientras que, los requisitos para acceder al beneficio son:

- Los ingresos del grupo familiar de los aspirantes no deben superar tres veces el Salario Mínimo Vital y Móvil vigente en Argentina. También deberán acreditar la asistencia regular a una institución educativa y cumplir con los avances académicos que solicita cada línea. Los beneficiarios de la beca Progresar cobrarán 12 cuotas mensuales que sumarán un total de $240.000.

- En el nivel obligatorio la trayectoria no debe verse interrumpida. La asistencia a clase será monitoreada en 3 certificaciones anuales; un registro negativo de presencialidad podría significar la suspensión de la beca.

- Los estudiantes deberán realizar un curso de orientación vocacional y laboral de carácter obligatorio. Tendrá una duración de dos meses y se organizará en módulos autoasistidos. El cobro de la beca estará sujeto a su realización.

Por mayor información o consultas, comunicarse al 4305747 y 4305866 en horario de 8 a 12:30.