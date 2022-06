Emotivo recuerdo a Yoselí, la nena asesinada en Media Agua, en el día de su cumpleaños 

Este 6 de junio no es un día más para la familia de Yoselí Rodrígue z, la nena abusada sexualmente y asesinada por su primo durante la madrugada del 1 de enero de 2022. Es que este lunes sería el cumpleaños de la jovencita, el primero que no está entre sus seres queridos para festejarlo.

"Hoy el cielo está de fiesta hoy es tu cumple princesa no sabes cuánto te extraño y duele saber q no estás mi Pelusita es tan duro xr Dios te extraño mi Yoselin mi niña", escribió Micaela, una de sus primas, en su cuenta de Facebook para recordarla.