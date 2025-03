El último mensaje en redes de Ludmila, la sanjuanina que murió a la salida de un boliche: "Me basta con saber que hice las cosas bien"

Poco antes de fallecer, Ludmila compartió en sus redes sociales un mensaje que llamó la atención. “Y no quiero demostrar a nadie que soy una buena persona, una santa, o algo parecido. Yo no pretendo demostrar nada a nadie, no me la vivo dándome golpes de pecho. Soy dura con quien lo merece, me defiendo de quien pretendía dañarme. Doy ternura a quien me la brinda y amor a quien se lo gane. No quiero que nadie opine que soy una buena persona, me basta con saber que he hecho las cosas bien, de acuerdo a mi criterio, por lo mismo, vivo con la conciencia tranquila y con eso me basta”, decía la imagen que compartió horas antes de su muerte.