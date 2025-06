El streamer sanjuanino que estuvo con Coscu, besó a Scaloni y entrevistó a Migue Granados

Embed - COMO! on Instagram: "Como! Llegó hasta Buenos Aires. En esta charla con @miguegrana apareció una idea que define mucho del mundo del streaming: la autenticidad. Nada armado, nada forzado. Ser uno mismo frente a la cámara sigue siendo el camino. También se animó a imaginar el futuro del streaming en su vida Además, mando saludos a San Juan. ¿Cuándo Olga en la provincia? #olga #comoenvivo #miguelgranados #Streaming" View this post on Instagram A post shared by COMO! (@comoenvivo)

El hombre de Olga compartió una reflexión sobre el detrás de escena del mundo del stream: “Creo que todo el mundo que labura en vivo a diario es como es. Te puede gustar o no, algunos son más filosos, más picantes, otros más familieros”. Y cuando se le preguntó cómo se imagina dentro de una década, respondió sin dudar: “Ojalá pueda estar acariciando un gran danés en un campo”.

El presente de Moyano no solo lo encuentra generando contenido, sino también protagonizando momentos que parecen de película. Uno de ellos ocurrió en enero de 2024, cuando se cruzó, de forma totalmente fortuita, con el director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, en una estación de servicio de Córdoba. “Veníamos de Villa María y me quedo sin nafta. Me quedo en reserva. Nos paramos en la YPF. Nos bajamos y me dice mi amigo, que venía atrás, '¿ese no es Scaloni?'", relató. ¿El final de la historia? Un beso inesperado al campeón del mundo. "Sí, lo besé", dijo entre risas, dejando en claro que el momento quedó grabado para siempre en su memoria.

El beso de un periodista sanjuanino con Lionel Scaloni en Córdoba

Pero no es la primera vez que Faustino se cruza con figuras del universo digital. En octubre de 2023 ya había conocido a Martín Pérez Disalvo, más conocido como Coscu, en un encuentro que reunió a varios exponentes del ambiente del stream argentino.