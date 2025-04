El sanjuanino que recibió una carta del papa Francisco como una señal de su hijito desde el cielo

“¿Cómo no pedir por su eterno descanso?, si a 7 meses de vivir el mayor dolor de perder a mi hijo me respondió la carta para mitigarlo. Gracias eternas, porque gracias a él encontré el ‘para qué’ que ahora difundo a tantas familias”, escribió Guillermo en sus redes sociales ni bien se enteró de la noticia del fallecimiento de Francisco. Después, compartió con Tiempo de San Juan cuál fue su experiencia, ocurrida hace 10 años, poco después de la muerte su hijo, luego de que la camioneta en la que viajaba la familia fuera embestida por un móvil de la policía comunal en Rawson.

image.png Guillermo junto a su hijo Lautaro.

Al respecto, relató que, “cuando pasó lo de mi hijo hacía poco que había asumido Francisco. Y en medio de tanto dolor, uno trata de encontrar consuelo en diferentes lugares. Una noche, me dio por escribirle una carta. Recuerdo que usé una frase de la Biblia. Le hablé sobre cómo el cirineo ayudó a Jesús a cargar la cruz y le dije que me sentía como Cristo, desanimado, cansado y agobiado con tanto dolor encima. Le escribí que necesitaba que él fuera mi cirineo, que me ayudara a entender y a cargar esta cruz tan pesada que es la peor que le puede tocar a un padre”.

Guillermo escribió la carta con una alta carga emotiva, aun así, la envió al Vaticano sin demasiadas ilusiones de recibir una respuesta. Pero Francisco lo sorprendió. “En ese momento clamaba por una luz de esperanza, de auxilio, necesitaba saber que alguien estaba conmigo. Inesperadamente, recibí la respuesta. Fue una mezcla de llanto y de alegría. Y cuando miré la fecha en la que el Papa la había escrito vi que era el 1 de septiembre, justamente el día de mi cumpleaños. Para mí fue una doble grata sorpresa. Recuerdo que mi esposa me decía, ‘¿viste cómo tu hijo te mima desde donde está?’. Y fue un sentimiento hermoso, porque en medio de tanto dolor uno busca señales y en esa carta yo la encontré”, reveló ahora Guillermo.

image.png La carta que el papa Francisco le envió al sanjuanino.

En ese contexto, sostuvo: "Sentí que dentro de tanto dolor había un poco de esperanza y eso fue lo que me fortaleció y me permitió salir adelante. Yo tenía dos opciones, enojarme con Dios plenamente o agacharme y abrazar la cruz. Finalmente, hice lo último y no me arrepiento para nada. Fortalecer mi parte espiritual me dio fuerzas para seguir adelante y crear la asociación ‘Familias del dolor y la esperanza’, que me permitió encontrar un por qué a la pérdida de mi hijo Lautaro Chirino y obviamente en la memoria de tantos otros sanjuaninos”.

Si bien Guillermo admitió que ya se venía preparando para la partida del Papa debido a su complejo estado de salud, aseguró que vive su muerte con un gran pesar, porque fue quien lo ayudó a salir adelante y tomar un buen camino.