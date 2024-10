El periodista sanjuanino Sergio Eiben le respondió con dureza al actor Norman Briski por Israel

Eiben se tomó los últimos minutos de su entrega diaria para decir: “Quiero contestarle desde el punto de vista personal a Norman Briski, el actor que anoche hizo una perorata en favor del grupo Hamas y del grupo Hezbollah hablando sobre el conflicto de Gaza. No diciendo cómo son las cosas en Gaza. Haciendo lugar más a su ideología, cagándose en su pueblo, en sus antepasados perseguidos por su identidad judía. Cagándose ahora en las ideas que el mismo bastardea e insulta. No dijo absolutamente nada de los 1.234 muertos que dejó el ataque de Hamas el 7 de octubre del año pasado. No dijo nada de los 101 rehenes, entre ellos 9 argentinos”.