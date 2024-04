El Patio: el genuino hogar del arte sanjuanino

Domínguez, quien se encargó de aclarar desde el vamos que el crédito de las bellas plantas que hay en el lugar se le debe otorgar a su esposa, buscó en su vocabulario la génesis de esta maravillosa propuesta: “El patio surge desde siempre. Desde niños todos jugamos en el patio y para San Juan es muy importante. Nosotros sentíamos que el arte y la naturaleza tenían que estar juntas. Queríamos presentar el arte desde otro lado, saliendo de lo convencional, de las galerías y esos espacios donde está todo limpio y las obras están colgadas ”.

“Quisimos hacer un lugar para que la gente se sintiera como en casa. Que le despertara calidez”, añadió el artista plástico.

Terminando de completar la idea de su compañero de aventuras, Eliza expuso: “También tenemos la experiencia personal de haber tenido nuestro taller en casa y salíamos al patio para seguir pintando o haciendo las esculturas. Un poco de ahí también nació la idea de hacer algo para compartir con la gente. De que el arte se vea en un patio, un lugar que es tan sanjuanino. Un lugar que sea más amigable para vivir la experiencia”.

Los detalles de cada metro cuadrado deslumbran, disparen recuerdos y es imposible que la memoria no se vaya a la casa de alguna abuela de Desamparados o a la de algún amigo de la familia –uno de esos queridos ‘tíos’ de la vida- en Concepción.

En cuanto a la distribución, “tenemos tres pequeñas salas, chicas pero con mucha calidez, que están destinadas a las exposiciones que venimos haciendo desde noviembre. Ahora mismo está ‘Panorama, arte inspirado en San Juan’, una exposición en la que invitamos a seis amigos y colegas con su talento porque nos pareció importante poder mostrarlos a la sociedad sanjuanina”.

‘Panorama, arte inspirado en San Juan’ es la exposición que actualmente se puede disfrutar en El Patio

“El patiecito del medio es el corazón del lugar y que a su vez sirve para unir la parte delantera con el taller en el que cocinamos nuestras obras ”, sumó Claudio, a quién, según confesó Elizabeth, le encanta que los visitantes lo vean trabajando en el taller, su lugar en el mundo.

Pero no solo exposiciones alberga este nuevo polo cultural sanjuanino, también hay tiempo y espacio para transmitir conocimientos. “H emos dado talleres sobre todo para que la gente pueda venir y aprender y llevarse esa experiencia de compartir el arte ”, dijo Eli antes de agregar: “Hay muchos proyectos para este año. Sabemos que la situación económica está difícil, pero hay muchas ganas y mucha gente con ganas de hacer cosas que ya iremos contando”.

Las reacciones y comentarios que se están encontrando en las personas que ya los han visitado son más que satisfactorias e los impulsan a ir a más. Claudio recordó precisamente una anécdota que pinta a la perfección la situación: “Generalizando un poco, la mayoría es como que se transporta a otro lado. Recuerdo que al poco de abrir ‘El Patio’ vinieron una mamá con su hija adolescente. Iban pasando, vieron luz como quién dice y entraron. Se quedaron encantadas. Antes de irse me contaron que venían de una clínica en la que les habían dado una mala noticia. Se encontraban mal y que al entrar acá se olvidaron de todo. Se sentían como renovadas”·

“Creo que el arte y lo que queremos comunicar llega mejor de esa manera a las personas. Queremos que más sanjuaninos se acerquen al arte”, añadió el codirector.

Elizabeth aprovechó el cierre de la entrevista para compartir un mensaje: “Me gustaría decirles a las personas que quieran hacer arte que no se desmotiven por los tiempos que corren. Que se animen a realizar sus sueños de pintar, dibujar, de hacer arte. La gente piensa que no se puede vivir del arte y sí se puede. Como todo en Argentina cuesta un poco más, pero creo que tienen que animarse y jugarse por lo que quieren ”.