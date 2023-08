El líder de los empleados judiciales le responde a De Sanctis: "Ni en marzo ni en abril nos recibieron"

López desmintió así la versión del presidente de la Corte que había dicho a Tiempo de San Juan que el cambio de horario ya había sido consultado con el sindicato.

"Nosotros en ese momento les sugerimos que quien tenía que hacer una encuesta era Recursos Humanos. Nosotros no podemos difundir entre los empleados una idea que todavía no está firmada y no era una decisión tomada. Lo que sí quiero que quede claro es que esto no fue una propuesta del sindicato", afirmó López.

La polémica se armó porque justamente la acordada de la Corte salió un día después de la reunión de Diálogo que hubo en el Sirio Libanés entre delegados gremiales y los ministros. De hecho, De Sanctis sostiene que ahí mismo anunciaron el cambio de horario y que lo que recibió de parte de los presentes fue aplausos.

"El doctor De Sanctis hace referencia a un aplauso y es porque esto se comunica al finalizar la reunión de diálogo con el cuerpo de delegados y responde a que obviamente hay un gran porcentaje de gente que apoya la medida. Sabíamos que esto iba a generar gente contenta y gente que no estuviera contenta", remarcó el sindicalista.

Ahora, con la decisión ya tomada, desde la Unión Judicial piden que se tenga una mirada humanitaria para aquellos que tiene problemas con este cambio de horario. "Acá el verdadero problema es que hay gente que nos ha manifestado que se le complica atender a sus hijos menores de edad que ingresan al colegio a las 13.45, o tienen adultos mayores que necesitan atención. En la nota que presentamos pedimos flexibilizar la medida para esa gente que tenga debidamente justificado el problema", cerró López.