El karma de los papás del sanjuanino Beltrán, con alivio por un lado e incertidumbre por el otro

Tiene 2 meses El dolor de unos padres sanjuaninos que no saben qué enfermedad tiene su bebé y acusan a la obra social

El papá de Beltrán, explicó que se mantiene la sospecha de que su bebé padece miastenia gravis, una enfermedad ocasionada por una interrupción en la comunicación entre los nervios y los músculos. De hecho, el estudio en cuestión debe confirmar o desechar esa teoría. Basándose en esa idea y con el fin de ganar la carrera contra el tiempo y evitar que la enfermedad siga haciendo mella en el niño, los médicos finalmente decidieron medicarlo como si ya se hubiera confirmado el diagnóstico.

“Lo medicaron y a la media hora era otro bebé. Estaba más reactivo, más despierto. Pero eso no ayuda a sus problemas en la parte respiratoria, entonces le seguían dando apneas. Por eso le empezaron a suministrar un preparado en jarabe con el paf que usan las personas que tienen asma y está reaccionando bien, eso es alentador. Está sin respirador, sólo necesita un poco de oxígeno. Gracias a Dios está mejorando de a poco”, celebró el papá.

Ahora, mientras esperan el resultado que permitirá saber cómo seguirá la vida del pequeño, la pareja lucha para subsistir en Buenos Aires con los pocos recursos económicos que tiene. “Yo soy trabajador independiente, así que no estoy trabajando, y mi pareja está de licencia. Nosotros alquilamos acá y nuestros amigos hicieron una rifa con la que estamos pagando el alquiler. Hasta ahora estábamos bancando todo con lo que teníamos. Pero hace unos días la obra social nos hizo unos reintegros de gastos que habíamos hecho y eso nos ha ayudado a seguir. Además, nos ayuda mi familia, porque también tenemos que pagar el alquiler allá, en San Juan, del departamento en el que vivimos”, relató Ismael.

Aunque aseguró que, no saben cuánto tiempo podrán mantener esa situación y eso los preocupa. “Ver que nuestro hijo empieza a evolucionar bien es una alegría, pero no sabemos qué va a pasar. Creíamos que veníamos por dos semanas, pero ya llevamos 2 meses acá y no sabemos cuándo podremos volver, porque todo dependen de cuándo esté el resultado del estudio. Así que, es difícil pensar en qué va a pasar”, confió. Más allá de eso, aseguró que seguirán adelante como puedan por la salud de su hijo.