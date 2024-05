El dolor de unos padres sanjuaninos que no saben qué enfermedad tiene su bebé y acusan a la obra social

Beltrán, el bebé sanjuanino de 2 meses que necesita un estudio de salud muy complejo que, según sus padres, la obra social no quiere autorizar.

“Sin un diagnóstico los médicos no pueden ayudar a mi bebé y su enfermedad avanza día a día”, se lamentó a través de las redes sociales Melisa Acosta. La mamá sanjuanina y su pareja están desesperados. Beltrán, su hijo de poco más de 2 meses, está enfermo, pero los médicos no pueden descubrir qué tiene. Para eso, necesita ser sometido a estudios genético. Sin embargo, según aseguran sus padres, la obra social no se los autoriza.