El IPV ya denunció a 300 deudores en el Veraz

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) inició este año un operativo inédito contra los morosos: relevó la cantidad de deudores y los intimó por varias vías para conseguir que se pongan al día, a riesgo de ser mandados al Veraz los que no cumplen. Este martes, la subdirectora del organismo, Daniela Cangialosi dijo que ya hay 300 familias que fueron enviadas al Veraz por no presentar voluntad de pago.

Las intimaciones se hicieron entre marzo y abril y se esperó hasta julio para ver si pagaban. De 9.000 familias intimadas, algunas pagaron toda la deuda, otras hicieron plantes de pago en cuotas, otras directamente cancelaron el costo total de la vivienda, pero hay 1.300 que no respondieron , con lo cual 300 de ellas ya fueron ingresadas y denunciadas al Veraz , aseguró Cangialosi en diálogo con Radio Colón.

En función de esta denuncia, explicó, se les envía una carta en el domicilio declarado en el IPV porque tienen 30 días antes de que la presentación quede efectiva. Aún no se cumplen. Una vez pasado este plazo, los deudores empezarán a ver sus nombres en el Registro de Veraz. La etapa siguiente es la revocación y luego termina el caso en Fiscalía de Estado para ejecutar las hipotecas. Allí se hace un seguimiento más minucioso.

"Siempre es mejor hacer el pago en la intimación original", dijo la funcionaria. Recordó que no se está trabajando con familias que no pueden pagar sino que se estudió que están haciendo movimientos financieros, de manera que se entiende que deciden no priorizar el pago de la cuota de su techo sino otros gastos.

Gracias a estas acciones, el IPV cuenta con más de 70% de recupero de pago, con lo que evalúan oficialmente que la campaña de concientización ha sido exitosa. Un dato no menor es que en este contexto subieron las cancelaciones de las viviendas, es decir que la gente no solo optó por ponerse al día sino también por abonar todas las cuotas que tenía pendientes juntas, de manera de poder contar con el título de propiedad definitiva del inmueble. En 2021 el IPV registró un aumento de cancelaciones del 200% comparado con el 2020 y en lo que va de este año ya se superó este récord, dijo Cangialosi. Destacó que hay planes antiguos donde el valor de la vivienda no es tanto y este proceso les da un cierre, con lo que los adjudicatarios pueden disponer de su vivienda y alquilarla, por ejemplo.

Qué significa estar en el Veraz

El Veraz es un listado del Banco Central de la República Argentina. En esta lista, aparece la información crediticia y personal de las personas que registran deudas con el sistema financiero. También se encuentran aquellas personas que no pagaron en tiempo y forma un crédito o préstamo. Formar parte de este listado de deudores equivale a que, para el sistema financiero, esa persona tiene una calidad de pago reducida. Por lo tanto, suponen que prestarle dinero implica un "riesgo mayor" que a otros individuos.

Estar en el Veraz puede impactar de forma negativa a la hora de acceder a productos financieros o incluso alquilar una vivienda, ya que existe un registro negativo en el perfil crediticio del denunciado.