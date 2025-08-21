jueves 21 de agosto 2025

El importante dato para quienes van a la Quebrada de Zonda: en qué zonas se puede hacer asado

Desde el Ministerio de Turismo de la provincia ofrecieron una serie de detalles vinculados a la prevención en la zona. Lo que hay que saber.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Dónde se puede hacer asados en la Quebrada de Zonda.



Desde el Ministerio de Turismo de la provincia recordaron a los sanjuaninos la importancia de extremar los cuidados y medidas preventivas durante las visitas al Parque Quebrada de Zonda, especialmente en lo referido al uso del fuego. En ese contexto, dieron a conocer cuál es la zona autorizada para hacer asados en el lugar.

“Con el objetivo de evitar incendios y proteger la flora y fauna del área natural, queda terminantemente prohibido encender fogatas al pie de los árboles o en sectores no habilitados del Parque Quebrada de Zonda”, indicaron las autoridades.

Al mismo tiempo, recordaron que, actualmente, el único espacio autorizado para realizar fogones de manera provisoria es el sector 6, donde se encuentran las pircas a nivel del piso junto al Paseo del Estero (piletones).

“Las autoridades reiteran que respetar estas medidas es fundamental para preservar el ambiente y garantizar la seguridad de todos los visitantes”, aseguraron.

Además, solicitaron a los visitantes circular con precaución por los accesos al Parque, desde Av. Ignacio de la Roza y Av. Libertador San Martín hasta la Hostería Domingo Faustino Sarmiento, Ruta Provincial N° 12, respetando las señales de tránsito y la velocidad permitida.

“El Parque Quebrada de Zonda es un espacio natural de gran valor para la provincia, y su cuidado depende de la responsabilidad compartida entre las autoridades y quienes lo disfrutan”, finalizaron.

