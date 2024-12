Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "El escalofriante relato de dos cantantes salteñas sobre Jáchal El dúo salteño Alma Carpera estuvo en el stream “Hablemos de Todo”, del Instituto Nacional de Juventudes y habló de una experiencia aterradora que vivieron durante su presentación en la Fiesta de la Tradición. Más info en @tiempodesanjuan #escalofriante #brujerias #jachal #sanjuan" View this post on Instagram A post shared by Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan)

"Nosotras fuimos hace un mes a Jáchal, provincia de San Juan. Es un lugar que después nos enteramos que hacen muchas brujerías. En ese momento teníamos una trafic a disposición y el chico que maneja nos comenta que hace unos años atrás había un hombre que vivía con su mamá. El chico este se va a trabajar y cuando vuelve, hay un pájaro gigante negro en el fondo de su casa. Entonces él agarró un palo y empezó a darle al pájaro, a matarlo. Cuando vio que el pájaro ya no daba más, el pájaro empezó a tomar la forma de su madre. Al chico no lo vieron más, a la mujer la llevaron al hospital y desapareció. No se sabe más nada de esa gente", dijo una de las cantantes.

Después añadió: “Después nos contaron que unos kilómetros más allá habían dejado un cuerpo de una mujer sin cabeza Así nos contaban”.

Las mujeres no dejaron actividad paranormal sin contar y comentaron que también “Jáchal tiene duendes” que pasan “cada 2x3”.