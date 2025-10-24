viernes 24 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En primera persona

El emocionante relato de una bombera voluntaria de Pocito que le salvó la vida a un bebé de un año

Rosa Chaparro oyó los gritos desesperados de la familia del pequeño y no dudó en intervenir. Gracias a su acción, está fuera de peligro y de regreso en casa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Rosa, la bombera pocitana, junto a Lucas, el niño al que le salvó la vida. (Foto: gentileza Bomberos)

Rosa, la bombera pocitana, junto a Lucas, el niño al que le salvó la vida. (Foto: gentileza Bomberos)

El corazón de una vecina, la vocación de una bombera y una reacción a tiempo marcaron la diferencia entre la vida y la muerte. En Rosa Chaparro, integrante de los Bomberos Voluntarios, se convirtió en heroína al salvarle la vida a Lucas Baigorria, un bebé de un año que se había broncoaspirado. Su relato, cargado de emoción, refleja el valor de la preparación y el compromiso de quienes eligen servir a la comunidad.

Lee además
milagro en sarmiento: una nena de 10 anos fue arrastrada por un canal y sobrevivio gracias a los vecinos
Rescate

Milagro en Sarmiento: una nena de 10 años fue arrastrada por un canal y sobrevivió gracias a los vecinos
Horacio Hernández este año cumplió 20 como juez de Faltas de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan y en abril fue ordenado como diácono permanente de la Iglesia Católica. 
Personaje

Entre la ley y el evangelio: Horacio Hernández, de poner multas a servidor de Dios

Era una mañana tranquila en Pocito cuando los gritos rompieron el silencio del barrio. Rosa estaba en su casa, en plena rutina diaria, cuando escuchó los desesperados pedidos de auxilio de una vecina. “Escuché el grito de la vecina de enfrente y me asomé para ver qué pasaba. Entonces vi al hijo de ella corriendo por el medio de la calle con el bebé en brazos. Le grité que me lo trajera enseguida”, recuerda Rosa, todavía conmovida por lo ocurrido.

Apenas el joven llegó hasta ella, Rosa notó que algo no andaba bien. “Lo revisé, le tomé el pulso y me di cuenta de que no respiraba. Estaba morado. Entonces empecé a hacer la maniobra de Heimlich”, relató en una entrevista ofrecida al medio RA y compartida por el cuartel de Bomberos.

image
La bombero Rosa Chaparro.

La bombero Rosa Chaparro.

Gracias a su formación como bombera voluntaria, Rosa había aprendido las técnicas de reanimación y primeros auxilios que cada integrante del cuerpo debe dominar. “Lo primero que pensé fue que podía tratarse de una broncoaspiración. Le hice la maniobra y enseguida el bebé empezó a despedir flema. En ese momento respiré un poco más tranquila, porque vi una reacción”, contó.

Sin embargo, la situación aún era crítica. Rosa pidió que alguien llamara al 911, pero la urgencia del momento los llevó a actuar de inmediato. “No teníamos vehículo y un vecino ofreció su auto. Lo subimos y salimos volando al Hospital de Pocito. Iba yo atrás con el bebé, siguiéndole con la maniobra, porque otra vez se había puesto mal. Volvió a dejar de respirar. Fueron segundos eternos. Ya llegando al hospital, de pronto el bebé largó el llanto”, relató.

Los médicos recibieron al pequeño y confirmaron lo que Rosa ya intuía: la rápida intervención fue clave para salvarle la vida. “Uno de los médicos me dijo que, si no hubiera hecho la maniobra en ese momento, el bebé no habría llegado con vida. Sentí un alivio enorme y una gratitud inmensa hacia Dios y hacia todo lo que aprendí como bombera”, contó con emoción.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Un acto de amor y vocación Rosa Chaparro, bombera voluntaria de Pocito, escuchó los gritos de sus vecinos y no dudó en actuar. Le salvó la vida a Lucas, un bebé de un año, que se había broncoaspirado y no respiraba. Gracias a sus conocimientos en primeros auxilios, aplicó maniobras de reanimación y logró que el pequeño llegara con vida al hospital. Hoy Lucas está en casa y Rosa, emocionada, dice: “Estoy orgullosa de ser bombero y agradecida a Dios por haber estado ahí en el momento justo.” Mas info en @tiempodesanjuan #heroina #bomberos #salvarvidas #sanjuan #tiempodesanjuan"

Horas después, Lucas fue dado de alta. Su familia, aún impactada por lo ocurrido, no dejó de agradecerle a la mujer que, sin pensarlo, se lanzó a ayudar. Al día siguiente, Rosa volvió a ver al pequeño: “Gracias a Dios, está bien. Es muy emocionante verlo, porque muy duro lo que pasamos ayer. Verlo bien, verlo de alta, verlo en casa, es una felicidad enorme. Agradezco siempre a Bomberos Voluntarios que me enseñaron, y estuve ahí para él, en el momento justo”, expresó.

Para Rosa, el episodio no solo reafirmó su vocación, sino que también dejó un mensaje profundo sobre el valor del servicio y la capacitación. “Estoy muy orgullosa de ser parte de Bomberos Voluntarios. Agradezco que me hayan abierto las puertas cuando tenía 45 años y me dieran la oportunidad de aprender. Hoy sé que todo ese entrenamiento sirve, y que uno puede hacer mucho por los demás. No hay edad para ayudar ni para aprender a salvar vidas”, reflexionó.

Temas
Seguí leyendo

Banco San Juan será sponsor de Argentina Mining Cuyo 2025

Debate en las redes por el cartel de una panadería sanjuanina que mezcla el estado físico con los secuestros

Alerta amarilla por viento Zonda para varios departamentos de San Juan: a qué hora llegaría

El fin con el que San Juan promueve la educación sobre el uso responsable de los antibióticos en las escuelas

Aves en peligro de extinción rescatadas en San Juan y rehabilitadas, volvieron a ser libres en San Luis

Video impactante: así atropellaron a una perrita de manera brutal en Capital

Especialistas sanjuaninos capacitaron en La Rioja sobre el manejo integrado de la mosca de los frutos

Elecciones legislativas: cuáles son los documentos válidos para votar el 26 de octubre

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El viento Zonda podría llegar esta tarde para la zona oeste de la geografía sanjuanina.
Pronóstico

Alerta amarilla por viento Zonda para varios departamentos de San Juan: a qué hora llegaría

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El viento Zonda podría llegar esta tarde para la zona oeste de la geografía sanjuanina.
Pronóstico

Alerta amarilla por viento Zonda para varios departamentos de San Juan: a qué hora llegaría

Tensión en la Peatonal sanjuanina por un ladrón que quiso llevarse dos camperones y terminó con las manos vacías
Video

Tensión en la Peatonal sanjuanina por un ladrón que quiso llevarse dos camperones y terminó con las manos vacías

Identificaron al empleado municipal de Santa Lucía que murió mientras trabajaba
Triste noticia

Identificaron al empleado municipal de Santa Lucía que murió mientras trabajaba

Video: afirman que atacaron con bombas molotov la casa del único apuntado de la muerte en la Villa San Patricio
Chimbas

Video: afirman que atacaron con bombas molotov la casa del único apuntado de la muerte en la Villa San Patricio

Se conoció la causa de muerte de Agustina, la adolescente de Sarmiento: que pasó en las horas previas
Delitos Especiales

Se conoció la causa de muerte de Agustina, la adolescente de Sarmiento: que pasó en las horas previas

Te Puede Interesar

Brindis en Iglesia: el vino que hicieron estudiantes de Rodeo se lleva el oro y el reconocimiento de los enólogos
Educación técnica y orgullo sanjuanino

Brindis en Iglesia: el vino que hicieron estudiantes de Rodeo se lleva el oro y el reconocimiento de los enólogos

Por Elizabeth Pérez
La trama de la persecución en Caucete: una investigación iniciada a más de 1.700 kilómetros y con un pedido de captura en La Rioja
De película

La trama de la persecución en Caucete: una investigación iniciada a más de 1.700 kilómetros y con un pedido de captura en La Rioja

Se conoció la causa de muerte de Agustina, la adolescente de Sarmiento: que pasó en las horas previas
Delitos Especiales

Se conoció la causa de muerte de Agustina, la adolescente de Sarmiento: que pasó en las horas previas

Horacio Hernández este año cumplió 20 como juez de Faltas de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan y en abril fue ordenado como diácono permanente de la Iglesia Católica. 
Personaje

Entre la ley y el evangelio: Horacio Hernández, de poner multas a servidor de Dios

Nuevo aumento en los cigarrillos y su incidencia en las ventas de los kioscos en San Juan
Incremento

Nuevo aumento en los cigarrillos y su incidencia en las ventas de los kioscos en San Juan