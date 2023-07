El drama de una famosa conductora de la tv sanjuanina y su duro mensaje

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCvAVlxkgMby%2F%3Figshid%3DMTc4MmM1YmI2Ng%3D%3D&access_token=EAAGZAH4sEtVABACTCnb1UkRR2aDT8HlCW1nL2g6FCYGlJHOK5lZCpoQt3ZCpum5VKXw0gJi4xC30KkDEtM7AG2b0k0fbD44xRyrBa9qY2pq0u6ZAAU6a8owpkYwGEZBVbgNRx90On022KhrxrmXMl7mS2NoqnoNhf3APZAX9VyLZBZAKnTZC44w2R7ZCAnCpQNWPn3cV9GXIM18AZDZD View this post on Instagram A post shared by Sonia Karina Palacio Miranda (@kpsentitejoven)

"El cuerpo te dice pará y te lo dicen los que más te conocen o los más allegados. En algún momento sabía que el cuerpo me iba me estaba fallando, me estaba fallando la máquina y a mí me cuesta un montón, por qué no sé, decir que no. No puedo parar, no puedo parar. Y creo que se me hizo también mí el trabajo una adicción, en cuanto yo exigirme mucho, ayudar a la gente, ayudar a mis viejos, ayudar a mis hijos, ayudar a mis amigos, ayudar a los que me necesitan, a cada vez que me piden algo tratar de no quedar mal y no decepcionarlos", confesó en la entrevista radial este lunes.

"Llega un momento en que vos decís 'ya no puedo más', voy notando un desgaste en el cuerpo pero y sobre todo es eso yo creo que es a veces no darte el tiempo de decir voy a postergar cosas", se desahogó Palacio. "Llega un momento en que vos decís 'ya no puedo más', voy notando un desgaste en el cuerpo pero y sobre todo es eso yo creo que es a veces no darte el tiempo de decir voy a postergar cosas", se desahogó Palacio.

La instructora de fitness contó que "yo me hice una operación y al año de haberla hecho en una clínica conocida se me rompió la prótesis. Todo eso que me dijeron que era normal". Aseguró que estuvo cuatro años lidiando con la misma clínica, con el médico que la operó, con el dueño de la clínica y "bueno tengo que salir ahora a hacer frente a algo que me está diciendo alerta, esto no está funcionando".

Dijo que el problema con sus prótesis, porque se rompieron ambas que se fue la marca del país y hay otra que tiene otras exigencias para el tema del seguro. "Cuando es algo de salud primero están los papeles y no tu salud así que estoy lidiando con eso", afirmó.

Sobre su recaída, aseguró que "el viernes no me podía levantar. Tenía una mastitis terrible, fiebre. Yo venía de San Martín de dar la última clase para la Secretaría de Deportes y el mismo Koki Chica me dijo 'Karina andate a tu casa'. Me lo tuvo que decir alguien que me vio mal y yo ahí dije 'basta', ahí fue la determinación de parar. Me encontré conmigo sola en mi casa y me puse a llorar, porque decía 'no puedo más' y me cuesta me cuesta horrores no poder hoy ir al programa y tener que tomarme toda la semana de no dar clases. Mañana vuelvo al programa pero no doy clases hasta que no determinen qué es lo que está provocando esta mastitis, esta reacción del cuerpo que cuando hay fiebre el cuerpo te está diciendo algo", expresó dolida.

Afirmó que está en tratamiento con dos médicos que "están intentando contener esta infección porque no se puede operar hasta contenerla, tengo que primero restablecerme. No tengo que estar en mucho movimiento para tratar de que me den los resultados y que me digan que esta mastitis y esta infección es por tal razón. No tengo una respuesta todavía de Buenos Aires por el tema de las prótesis", aseguró.

Palacio se lamentó al analizar que "es una larga preocupación porque mi trabajo es con mi cuerpo. A mí me parece que si tengo que estar parada no cobro". Además, habló sobre la parte legal. "Yo no quería ir con abogados contra la clínica y ahí estoy hablando. No digo el nombre hasta que no iniciemos el trámite legal pero tampoco me puedo quedar callada. Porque es una clínica de renombre y el médico no está más pero yo quiero que la clínica se haga cargo. El médico ya no está ahí y ya no me quiero operar con el mismo médico porque no me dejó bien. Por más que le agradezco no quiero. Fui a la clínica y el mismo director me dijo 'te puedo hacer un precio', pero yo estoy rota. Y ante no tener respuestas, mi cuerpo me está pasando factura y tuve que ir otro médico y a otra clínica y hacer otro trayecto para poder solucionar lo mío", afirmó conmovida.

"El cuerpo te habla pero hay veces que nosotros somos los que no queremos escuchar. Uno no se permite descansar o decir 'no estoy hoy para nadie, hoy estoy solo para mí'. Y, por ahí, cuando no estás para los demás, cuando estás tan expuesto, la exigencia es mayor. Tengo mucha gente que me agradece y lo que uno provoca a través de la pantalla es como si uno mismo se toma esa responsabilidad de decir 'no puedo'. Se me juntan muchas cosas. No me quiero poner a llorar porque me pongo mal", expresó, al borde de las lágrimas.