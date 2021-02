La furia de Karina Palacio tras sufrir el robo Nº18: "Vagos de mie.., prefieren robar antes que estudiar"

Karina Palacios fue nuevamente víctima de un robo, el número 18º según ella misma contó a través de las redes sociales. Sin brindar muchos detalles del hecho, la popular profesora de fitness contó que esta vez le sustrajeron el celular. Molesta por la situación, utilizó su cuenta personal de Instagram, donde la siguen más de 11 mil personas, para referirse al lamentable episodio.

"No tengo celular nuevamente. Solo entrar a este medio y descargar la furia que tengo. Ya no me pregunten qué me robaron, cómo fue y mucho menos. No voy a vivir custodiada. La Policía no da más de lo que puede. Agradecer a la Comisaría 30º que intenta todo", arrancó diciendo la también integrante de Alto Voltaje, el programa que se emite por Telesol.

Palacios se refirió al delincuente que le sustrajo el aparato y expresó: "Basta ya de ayudar a que los delincuentes para que vivan mejor. Miles de emprendedores salieron a reinventarse sin ayuda de nadie. Quieren casa, laburen o la construyan ustedes mismos. Vagos de mierda, prefieren robar que estudiar. Matar para vivir con lo que roban y los que laburamos pagamos los daños que ellos cometen".

Mirá el posteo completo: