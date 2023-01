El detrás de escena de "El retorno, poesía de mi tierra", la fuerte apuesta de San Juan en Cosquín

WhatsApp Image 2023-01-25 at 18.42.15.jpeg

“Nos reunimos los tres, tuvimos la idea de trabajar colaborativamente, pasamos la instancia de ver propuestas y de analizar. Siempre tengo ideas para cosas y tenía esta cosa de hacer algo sobre poetas sanjuaninos, resaltando esta parte que por ahí se deja de lado. Hay mucha poesía rica y siempre acudimos a la misma y a los mismos poetas. Si bien hay poetas referenciales, tomamos otros también”, comenta Federico a Tiempo de San Juan.

Aprobada la propuesta comenzaba el desafío a contrarreloj de buscar los artistas que le pondrían el cuerpo a la obra. Federico señala que, si bien en un momento tuvieron presente la idea de realizar una audición abierta, los tiempos apremiaban, se acercaban las fiestas y tuvieron que desistir de la iniciativa. “Necesitábamos gente con experiencia que resuelva. Se baila mucho, la música es en vivo y se ha compuesto para la obra, por lo que muchos ensayos fueron sin música. Necesitábamos gente con mucha experiencia escénica y que tenga la disponibilidad técnica que se requiere hoy en día para la danza folclórica. Los bailarines de folclore han cambiado mucho en las formas de bailar, de moverse, de interpretar, hay otras búsquedas. Creemos que las personas elegidas son las idóneas”, afirma.

Fue así que seleccionaron 42 bailarines sanjuaninos que desde las últimas dos semanas de diciembre comenzaron a juntarse un promedio de 3 a 4 horas diarias para los ensayos. A ellos se sumaron Tito Medina, quien brindó sus aportes, conocimiento y talento desde lo musical. Tras él, 14 músicos fueron los encargados de darle forma a las melodías ideales para una obra sin precedentes. La comitiva sanjuanina se completa con dos actores, producción y un equipo técnico que incluye sonidista, iluminador y operario de audiovisuales, entre otros. Ante esto, Federico comenta: “La verdad que hemos recibido mucho apoyo, no pensé que íbamos a tener tantas posibilidades de trabajo, pero la idea era esa, darle trabajo a la gente. Es una jugada, una apuesta interesante y ojalá se siga sosteniendo. Es un avance más que importante”.

Los lugares de ensayo fueron variando entre el Centro Cultural Conte Grand, el polideportivo de la Escuela San Martín y el Auditorio Juan Victoria entre otros. Cada uno de los bailarines mostró en todo momento predisposición, apostando al producto creativo y artístico que estaban construyendo. Mientras, coreógrafos, músicos, equipo de dirección y demás estuvieron dedicando muchas más horas de las que tiene un día para poder crear la obra que se estrenará esta noche en uno de los festivales más importantes y legendarios del país.

“El retorno, poesía de mi tierra”, la obra con la que San juan dice presente en Cosquín

Federico menciona que la puesta en escena tiene cuatro momentos.

El primero es el concepto de la tierra como espacio virgen e inmenso. “Es la descripción de nuestros paisajes. En San Juan tenemos una naturaleza abismal y toda la primera escena trabaja sobre eso”.

El segundo momento de la obra es el rol del ser humano como trabajador de la tierra, sus usos y bondades.

En un tercer momento se elige el concepto de pueblo, de comunidad, de comunión con el otro.

Para finalizar, se establece un cuarto momento, que es la idea del ser humano y la necesidad espiritual de volver a la tierra. “Creo en lo particular que hay una necesidad espiritual de la persona de volver”.

Ante esta tremenda puesta en escena, Federico asegura: “El concepto que tenemos es hacer una obra artística, que sea espectacular, pero no lo hemos pensando como un show, y eso creo que puede ser una novedad. No es ni mejor ni peor, sino que lo pensamos como una obra. No hay una dramaturgia lineal para entender sobre lo que se está hablando, es más que nada una experiencia sensorial. Queremos que se pueda ver, escuchar, percibir a través de la palabra, de la poesía, de la música y de la metáfora”.

La presentación de San Juan en Cosquín es esta noche, sobre las 00:45 horas, y puede seguirse en vivo por la Televisión Pública, en el canal de Youtube “Aquí Cosquín”, o por www.aquicosquín.com.ar. “Lo mejor es que se dejen llevar y ojalá lo disfruten”, finaliza Federico.