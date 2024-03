El cura de una parroquia de Caucete pidió ayuda a los fieles para pagar la luz: les llegó $1 millón en la boleta

"Usamos mucho la luz durante el verano, pero el precio que llegó nos parece demasiado", dijeron. Desde la iglesia destacaron que, en diciembre, pagaron cerca de $300 mil y ahora deberán abonar un 333% más.

Cabe destacar que los usuarios de Caucete fueron los primeros en sufrir el tarifazo en la provincia, tras recibir un importante aumento en la última boleta de luz de DECSA, la empresa que abastece al departamento.

Además de la colaboración pedida a los fieles, analizar solicitar un plan de pago a las autoridades de la Distribuidora Eléctrica de Caucete (DECSA).

En este contexto, también realizarán una campaña para recolectar el dinero necesario y pagar parte del servicio, en caso de lograrse un acuerdo. Utilizarán las redes sociales y la colaboración de la comunidad caucetera.

Cuánto pagan de luz los cauceteros, los primeros en sufrir el tarifazo

Mientras el Gobierno nacional analiza otra suba del 100% en el servicio eléctrico para el trimestre mayo-julio, en Caucete los vecinos sufren el impacto del tarifazo. Los vecinos, con boletas en mano e incremento que superan incluso el 250 por ciento del valor de la boleta anterior, llegaron este lunes la empresa Decsa y charlaron con Tiempo de San Juan sobre las subas registradas en el último mes.

Embed - ¿Cuánto pagan de luz, los sanjuaninos?

"Vine a pagar la boleta atrasada, porque no me alcanza. Pero la boleta nueva ya me vino a 35 mil pesos, mientras que la anterior me vino 26. A muchos vecinos les ha llegado mucho. Yo cobro pensión, y por suerte tengo una hija que me ayuda", comentó Lidia, una vecina del departamento.

La mayoría de los usuarios registró incrementos de entre 10 y 20 mil pesos, para otros la suba superó los 30 mil pesos. "Es vergonzoso, pero hay que pagarlo porque es un servicio. Nos metieron la mano al bolsillo; y lo que nos queda", expresó otra ciudadana.

El motivo por el que los cauceteros fueron los primeros en ver el impacto de las nuevas medidas, es que allí la empresa distribuidora del servicio es Decsa, que termina la confección de las facturas antes que Energía San Juan.