El comedor de Exactas no estaba habilitado

"Son dos camionetas grandes, furgones, que en un momento estaban habilitados por Salud Pública pero nunca más fueron a pedir la habilitación. Más allá de esto lo que también ha provocado que se haya cortado la cadena de frío en esta comida es dónde se almacenó. Porque baja del vehículo y no se pone en heladera a temperatura acorde, no hay dónde almacenar. Además, ese comedor (Exactas) no está habilitado", aseguró este martes el Jefe del Departamento de Medicina Sanitaria Ministerio de Salud Publica de San Juan, Roque Elizondo, sobre la situación del comedor de la Universidad Nacional de San Juan, que funciona en la facultad de Ciencias Exactas, donde la semana pasada se dieron unas 40 intoxicaciones de comensales. "Es grave", calificó el funcionario en declaraciones a Radio Sarmiento, sobre las irregularidades que detectaron en la inspección oficial y que generaron una sanción contra la UNSJ .

"Nos hemos cansado de hacer cursos en la Universidad sobre la manipulación de alimentos. En el comedor universitario toda la gente que trabaja sabe de manipulación y transporte de alimentos. Nos llamó poderosamente la atención y sobre todo el día de ayer estuve reunido con el secretario de Bienestar Universitario porque la ministra de Salud me lo solicitó. Nos reunimos también con la licenciada en alimentos a cargo y les hemos transmitido nuestra molestia porque no nos han avisado", afirmó.

Elizondo dijo que ante este planteo de por qué hicieron silencio en la UNSJ sobre el hecho, "no nos contestaron nada. Hemos actuado de oficio porque no nos avisaron".

Hay varios lugares donde se maneja comida dentro de la esfera de la UNSJ, además de Exactas y el complejo El Palomar, como la Facultad de Filosofía y el colegio Central Universitario que tampoco están habilitados por Salud Pública, aseguró el funcionario. "Nosotros no conocíamos que se trasladaba la comida. Son vehículos que no están habilitados", remarcó.

"Totalmente pasivos (en la UNSJ), cuando ocurren este tipo de cosas en un cumpleaños por ejemplo, con un servicio de catering, tenemos el llamado y nos enteramos, pero en este caso no pudimos saberlo", afirmó.

En el menú de comida del día que se dio la intoxicación, indicó, había hamburguesas de pescado, pescado a la romana y ravioles. Incluso, en el operativo se decomisaron 12 kilos de estas pastas que estaban en un freezer y que no tenían los datos correspondientes de elaboración y vencimiento, entre otros.

"Hay muchos errores que se han cometido", informó. A la vez dijo que no se puede establecer qué bacteria complicó a los comensales porque no tuvieron porciones de comida para analizar. No pudieron decomisar nada de lo cuestionado para investigar.

Sobre cómo sigue la situación del comedor, Elizondo dijo que "deben alimentarse los chicos sin duda pero en condiciones adecuadas". Y comparó a esta situación "muy grave" con la iniciativa "solidaria" que años atrás creó polémica de poner una heladera en el Parque de Mayo para que la gente dejara alimentos para que los que no tuvieran consumieran. "Pero la diferencia es que esto es un lugar donde los alumnos se llevan la comida a la casa y no sabemos quién lo come, quizá lo consume un niño", lanzó Elizondo. Y remarcó que "esto viene a todo lo que venimos llevando adelante con las capacitaciones de elaboración y manipulación de alimentos".

Sobre el comedor de la UNSJ

comedord.jpg

En la web de la UNSJ se informa que el Comedor Universitario tiene dos sedes; una está ubicada en el Complejo Polideportivo "El Palomar" y la otra en el Complejo Universitario "Islas Malvinas".

"Ambas sedes reciben a diario alrededor de 800 comensales entre almuerzo y cena, de los cuales la mayoría son alumnos becados de la UNSJ, además de alumnos preniversitarios (secundarios), personal de apoyo, docentes, egresados e invitados. El menú diario se prepara siguiendo las indicaciones de nutricionistas, responsables de elaborar semanalmente una dieta equilibrada y acorde a las necesidades alimenticias de los estudiantes. Los alumnos no becados también pueden acceder al comedor mediante la obtención de un ticket diario o un abono mensual o quincenal", aseguran.

El menú tiene un precio simbólico.