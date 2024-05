Análisis

Efecto 'Bebé reno': por qué nunca hubo un caso judicializado en San Juan

La serie furor de Netflix aborda, desde la ficción, un caso real de acoso y obsesión que impactó a más de uno e hizo pensar si algo similar ocurrió en la provincia. Sin bien desde la Justicia indican que hasta ahora no se presentó una causa de tal magnitud, no descartan que pudieran existir casos y no se denuncien. ¿Será que la vergüenza gana la pulseada? Una especialista lo responde.