Drama de alumnos ulluneros con final feliz: fueron estafados con camperas pero Marcelo Orrego se las regaló

"Me tocó a mí, en Ullum, mirar a esas madres desesperadas, que sus hijos no van a tener ni siquiera la cena de regresados, porque me dicen que no van a llegar, que habían destinado todo el dinero en la campera y rompieron con esa promesa. También tengo que decir que, justamente, estuvimos en este operativo y el gobernador les dio las camperas a los chicos, les facilitó, les dijo que él se hacía cargo", expresó la funcionaria en diálogo con Canal 13 San Juan.

"Lo cuento porque fue algo muy lindo de parte también de nuestro gobernador, hacia esos chicos que estaban con tanta ilusión de poder tener sus camperitas para poder presentarlas y no lo pudieron hacer, debido a un incumplimiento que tuvimos con este señor de Indumentaria Lourdes", agregó.

Carrizo dijo que al hacer la visita en Ullum a raíz de las denuncias, "justo venía nuestro gobernador, que está acompañándonos en todos los operativos, porque está muy cerca de los sanjuaninos, los padres le expusieron, le dijeron de lo que estaban viviendo, lo que estaban pasando, y él no dudó, a pesar de la austeridad, a pesar de que, a ver, de los recursos que hoy estamos teniendo en la provincia, dijo que iba a hacer el sacrificio y le iba a dar esas camperitas para que las puedan presentar y disfrutar".

La promesa de Orrego se dio el viernes 17 de mayo, cuando el gobernador visitó un nuevo abordaje territorial, desarrollado en la Escuela Elvira de la Riestra de Láinez, en lo que fue el onceavo operativo que se realiza en zonas alejadas de la provincia, con la llegada de los ministerios a la gente.

La empresa Indumentaria Lourdes, con varias denuncias

"Nosotros tomamos ya en el final de todo esto, de tener formulación de cargo, de tener multas, de tener otras denuncias contra Indumentaria Lourdes, del departamento de Rawson, una persona que ha jugado con el bolsillo de muchísimas personas muy humildes, que juntaron hasta el último pesito para poder comprar esa campera, para poder, los chicos hoy, haberla presentado y no cumplir. Esto lo ha hecho en varios departamentos alejados, como Jáchal, como Zonda, con Ullum y también en Rawson lo ha hecho", contó al funcionaria en diálogo con Canal 13 San Juan.

El lugar fue clausurado. "Hoy pusimos la faja, hoy pasamos con todo nuestro expediente, lo vamos a mandar a la UFI, a Delitos Especiales para que tomen conocimiento de lo que está pasando", anunció.

Carrizo explicó que el caso "con nosotros, el trámite administrativo ya tiene formulación de cargo y multa, ahora lo pasamos a la justicia. Es decir que la justicia tendrá que investigar". Mientras tanto, el propietario de esta empresa deberá solucionar las denuncias formuladas en Defensa al Consumidor: "esperamos una respuesta. Nosotros también le dejamos haber la notificación por debajo de su puerta, porque no estaba presente hoy. Esperamos de que pueda hacerse presente, a lo mejor dar solución a las personas que, a ver, que con todo el sacrificio fueron y pagaron", sostuvo la funcionaria orreguista.

La directora de Defensa al Consumidor informó que en su repartición, para estos casos, "las multas están arriba de los dos millones de pesos, de las canastas básicas, dos, tres canastas básicas, son los que se le implementan en estos actos. Él ya es reincidente, pero no por segunda vez, ya lleva tres expedientes en Defensa al Consumidor, por lo mismo. Por eso, alertar a la gente de estas posibles estafas que están realizando, decirles que denuncien, que miren los contratos, que se asesoren sobre los derechos y que nosotros estamos para asesorarlos".