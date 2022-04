Dos jóvenes y un empresario: cómo lograron generar trabajo genuino gracias a un plan de Capital

“Somos Farmacéuticos Hamburgueseros”, dice Morales. Es que él proviene de una familia de empresarios ya que su padre, Luis, hace 4 décadas que apuesta al rubro de la farmacia en la provincia; y junto a sus hermanos, Fernando y Victoria, hace 4 que llevan adelante una reconocida farmacia ubicada en el barrio Camus de Rivadavia. Pero este joven fue un paso más allá y en plena pandemia, prácticamente hace casi un año dice, apostó al rubro gastronomía con un conocido local céntrico que ofrece comidas rápidas en pleno centro de Capital, ubicado sobre Avenida Libertador.

“Trabajo en farmacia y me incliné por el rubro gastronómico. En ambos trabajos usamos la misma metodología con los empleados”, explica Juan Jesús sobre la toma de mano de obra por medio de programas de empleos municipales. Incluso en la farmacia tiene personal que hace 4 años que trabaja, desde que se inició en ese negocio.

Cuando todo el mundo afrontaba la pandemia del coronavirus y San Juan no tenía las restricciones impuestas, él vivió una situación bastante particular, ya que el rubro Farmacia era considerado esencial. Mientras reinaba la incertidumbre por el futuro, apostó al nuevo emprendimiento gastronómico y fue por más tomando mano de obra local.

“En medio de la pandemia vine para esta cuadra, porque estábamos con un tema de construcción; ya había pasado esa parte donde el centro estuvo cerrado; pero todo el mundo estaba con el miedo de que no sabían qué iba a pasar. Vine con mi viejo y vi este punto para poner mi negocio, dije bueno ya está, en algún momento iba a pasar. En ese tiempo poner una empresa era apostar. Mi viejo no estaba de acuerdo porque al centro ya lo habían cerrado una vez y no sabíamos si iba a volver a pasar; los alquileres también son muy grandes, pero le insistí hasta que me metí con este proyecto y ahora estamos acá”, reflexiona Morales.

En la actualidad sigue solventando los gastos de esa inversión, mientras continúa trabajando por posicionarse en su negocio. Indica que es un buen punto de ubicación y con un gran flujo de personas que trabajan, toman un colectivo o salen de las escuelas, “pero hay que trabajar para posicionarte como marca o competir con negocios históricos” en el rubro que se ubican en el centro capitalino, explica el empresario.

catura.jpg La zona donde se encuentra ubicado el negocio de Morales, pleno centro capitalino, sobre Avenida Libertador.

Sumergido en la realidad de que mantener una empresa es tarea diaria, enfrentando la inflación, este empleador explica que en el presente una de las dificultades que enfrenta es el aumento constante de precios y el actualizar los valores de lo que ofrece en el menú sin tener que hacerlo demasiado para tener una buena oferta.

“Acá tengo que comprar determinados insumos y hacer el producto final, y todas las semanas todo sube; a eso debo sumarle la mano de obra de los chicos, gas, electricidad, alquiler. Para posicionarnos trato de no subir tanto el precio para que los chicos de escuela y gente del centro venga a mi local; hay que hacer un sacrificio hasta posicionarnos. Si tuviéramos que hacer lo correcto, cada 15 días tendríamos que subir los precios; y la inflación es gigante, te come; tenés que tener una cintura constante para ver de qué manera seguir”, explica Morales.

El tiempo fue pasando, de a poco volvía la normalidad a la provincia tras haber enfrentado duros tiempos de pandemia. Actualmente en su negocio, Juan Jesús ofrece a los clientes comida rápida como hamburguesa, panchos, papas fritas y “estamos dispuestos a mejorar la carta”, indica: “tenemos una hamburguesa con carne vacuna pero queremos sacar una premium, con cortes Premium, que irá acompañada de un precio que se merece; muchos clientes exigen esa calidad”, reflexiona.

BRINDAR TRABAJO A JÓVENES, POR MEDIO DEL PROGRAMA DE EMPLEO JOVEN CAPITAL

Como muchos empleadores, tomar mano de obra no era tarea fácil. Si bien es común que las personas le entreguen un currículum solicitando trabajo, Morales encontró un gran beneficio y progreso para su empresa en buscar a los empleados por medio de este Programa de Empleo, con el que ya se maneja en la farmacia también.

“Cuando uno llama gente a trabajar por lo general viene gente con experiencia y formada de otra manera, empapada de otros conocimientos erróneos o no, pero que uno lo ve cuando el empleado ya está en la empresa y trabaja. En cambio con los chicos que he tomado, como es uno de sus primeros empleos muchas veces uno los va capacitando y formando acorde a lo que se necesita en la empresa. Si ponemos en la balanza, sí, no tienen mucha experiencia, pero aprenden y en ellos he visto un crecimiento gigantesco”, expresó Juan Jesús.

“Anteriormente cuando he contratado gente no hay peros en la teoría, pero en la práctica sí”.

- ¿Cuáles son los beneficios de conseguir mano de obra a través de este Programa en Capital?

- "El costo salarial disminuye bastante y ayuda al empleador, porque la Municipalidad te subsidia cierta parte. Además un beneficio muy importante es que yo tengo la tranquilidad de que mis empleados están en blanco y si viene una inspección yo estoy en regla. No es la tranquilidad de muchos porque los costos de tener empleados en regla son muy altos, es muy delicado y complicado las leyes sociales. Que el Estado te ayude beneficia bastante para que ellos perciban los aportes que tienen que percibir y para que el negocio también sea rentable”.

Programa Empleo Capital 3.jpg Nicolás Ramos, en pleno trabajo.

Nicolás Ramos es un sanjuanino de 24 años que, como muchos, por su corta edad e inexperiencia laboral sufrió los problemas que conlleva esas situaciones. Y después de mucho tiempo encontró de la mano de Juan José lo que siempre quiso: un trabajo estable, bien pago y con la posibilidad hasta de estudiar una carrera.

Nicolás vive con sus padres y hermanos, y este ingreso ayuda mucho a solventar sus necesidades. Es que desde el minuto cero que abrió el local gastronómico este trabajador se perfecciona en su labor y además su empleador le da la posibilidad de que además continúe sus estudios en la Licenciatura en Enfermería.

Tuvo trabajos como mozo o cafetero en un bar, hasta que llegó adonde está ahora. Cuenta Tiempo de San Juan que en ambos casos renunció porque no pagaban como debía ser y que incluso en uno de esos empleos tuvo “una muy mala experiencia y estuve a punto de hacer una denuncia”, recuerda Nicolás.

“Aquí he aprendido muchísimas cosas con los jefes de cocina, encargados, y personal que trabajó acá y me siento que estoy bastante capacitado en muchas cosas. Juan me ha dado la oportunidad además de poder trabajar y estudiar”, explica Nicolás, destacando que este es su “único ingreso con lo que pago mis estudios y ayudo con impuestos a mi familia”.

Si uno le consulta acerca de los problemas que los jóvenes viven a la hora de conseguir trabajo, expresa que “primero que todo te piden experiencia, y si tenés 20 años y saliste del secundario no tenés idea de cómo es tener un empleo; además siempre te dicen o trabajas o estudias, y no tenés otra opción; e incluso como no tenés experiencia no te pagan muchas veces lo que te tendrían que pagar en realidad”.

Y en su caso un día las cosas cambiaron. Nicolás cuenta que se enteró del Programa por la propaganda que veía en la televisión y radio, hasta que un día se acercó a un operativo que estaba cerca del Centro Cívico. Allí le tomaron sus datos y cuando aún no había pasado un mes Juan lo llamó para ofrecerle el trabajo.

“El que quiera trabajar y aprender este Programa es ideal. Primero vas a ganar mucha experiencia y lo bueno es que tu empleador te tiene un poco más de tolerancia a que te equivoques y eso hace que vos mismo aprendas de tus errores”.

Matías Heredia es otro joven sanjuanino, de 25 años, que orgulloso ve cómo cada día se perfecciona en su trabajo gracias a la posibilidad que le dio Juan Jesús. “Desde que empezó Burger estoy acá, desde el punto 0”, recuerda.

Este joven no tiene hijos y vive con su familia, y cuenta feliz que gracias a lo que gana puede ayudar. “Somos cinco en total y todos somos laburadores en mi casa y cada uno que vive abajo del techo pone su granito de arena”, dice.

Estudiante de la carrera de Informática en la UNSJ, tuvo otros trabajos como bachero, mozo, pastelero y encargado de mozo; pero en este empleo que tiene actualmente arranca a primera hora de la mañana, para la elaboración del pan, y además dirige la cocina.

“Trabajos en negro” recuerda sobre su pasado laboral, “no mal pagos”. Y reflexiona que al ser sus primeras experiencias fue desconocimiento total: “cuesta un montón al principio, pero uno va creciendo y necesita formarse, la podés pasar mal o no”, dice Matías.

Buscar empleo bien remunerado a su edad y con poca experiencia es un problema que enfrentan muchos jóvenes: “son varios los que se quieren postular al mismo trabajo por lo general y además la falta de experiencia eso también te juega muy en contra; más si sos joven y acabas de egresar de la secundaria”.

En medio de una mala racha de estar sin trabajo, un amigo suyo le recomendó ingresar al Programa de Empleo Joven Capital: “un amigo me dijo anímate, con la experiencia que tenés seguro conseguís algo. Envié mi currículum por WhatsApp y se comunicaron conmigo; me dijeron que me presentara un determinado día acá y quedé”, recuerda. Hoy está orgulloso de todo lo que aprende.

PROGRAMA DE EMPLEO JOVEN CAPITAL, AVANZA Y SE POSICIONA

Éstas son las estadísticas oficiales brindadas desde el Municipio capitalino.

- En el primer cuatrimestre del 2022 son 400 chicos los que ya ingresaron a entrenarse a través del Programa

- Desde el inicio de la gestión del actual intendente son 2100 jóvenes que participaron del Entrenamiento al Trabajo

- Aproximadamente el 20% queda efectivo y/o contratado.

- En el ranking que realiza el Ministerio de Trabajo estas son las ubicaciones: 1° San Juan, 2° Cuyo y 4° Argentina.

Baistrocchi intendente Programa.jpg El intendente de la Capital Emilio Baistrocchi, en una de las empresas que incluyen chicos del Programa de Entrenamiento para el Trabajo que llevan adelante en el Municipi. (Imagen gentileza Facebook)

LOS REQUISITOS SON:

- Acreditar domicilio en Capital

- Tener entre 18 y 24 años

- Contar con secundario completo o estar en algún programa para terminarlo

- No ser monotributista, ni trabajar en relación de dependencia