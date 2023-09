Dónde y cuándo será el sorteo de cupones no premiados de la Caja de Acción Social

La Caja de Acción Social realizará este sábado 30 de septiembre a las 19 horas en la sede de calle Santa Fe 10 -este-, sus ya tradicionales Sorteos de Cupones no Premiados y Cruzadas Solidarias.

Participarán todos los cupones no premiados de la Quiniela de San Juan y Fortunata jugados desde el 25 de junio al 29 de septiembre por ocho grandes premios, entre los que destaca una moto 0km.

Todos los premios del Sorteo de Cupones no Premiados:

1º- PREMIO: MOTO 0KM 110 CC

2º- PREMIO: LAVARROPAS

3º- PREMIO: PC ALL IN ONE

4º- PREMIO: FREEZER HORIZONTAL

5º- PREMIO: JUEGO DE JARDÍN

6º- PREMIO: AIRE ACONDICIONADO

7º- PREMIO: SMART TV 50”

8º- PREMIO: VENTILADOR ELÉCTRICO INDUSTRIAL

Cruzadas Solidarias

La CAS realizará también el sorteo de Cruzada Solidaria con premios para instituciones de salud, de educación y centros de jubilados.

Se sortearán dos sillas de rueda plegables y dos aires acondicionados para dos centros de salud de un listado provisto por el Ministerio de Salud Pública de la provincia.

Además, dos escuelas serán beneficiadas con dos heladeras con freezer y dos parlantes portátiles con trípode y micrófono.

En el marco de Una Cruzada Mayor, participarán todos los Centros de Jubilados de la provincia, de los cuales dos resultarán ganadores de aires acondicionados y parlantes portátiles con trípode y micrófono.

Es importante destacar que la Caja trabaja en la promoción del juego responsable, legal y divertido y en la contención de las personas que tienen una relación conflictiva con el juego a través de su Programa “Juego Responsable”.