viernes 29 de agosto 2025

Dolor por la muerte de un alumno de una escuela de Educación Especial de Santa Lucía

Un flyer publicado por la institución recordó a Joaquín Nicolás Aquino como un estudiante alegre y cariñoso, y expresó condolencias a su familia y seres queridos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un profundo pesar recorrió la comunidad educativa de Santa Lucía este viernes tras difundirse la noticia de la muerte de Joaquín Nicolás Aquino, alumno de la Escuela de Educación Especial Múltiple Graciela Cibeira de Cantoni, anteriormente conocida como C.A.R.E.M.

En las redes

Un flyer publicado por la institución recordó a Joaquín como un estudiante alegre y cariñoso, y expresó condolencias a su familia y seres queridos. Hasta el momento no se han divulgado detalles sobre las causas de su fallecimiento.

Tenía 16 años aproximadamente. Padecía una discapacidad.

La escuela, ubicada en Santa Lucía, acompañó en su mensaje a la familia del joven, reflejando la tristeza de toda la comunidad educativa ante la inesperada partida de uno de sus alumnos.

image

