Desde el cielo, cómo se termina la fábrica de San Juan que será un Sol para el mundo

Tiempo de San Juan recorrió con su drone esta particular fábrica, donde se aprecia lo avanzado del edificio por fuera. También paseó por el interior de las instalaciones, que se muestran por primera vez así, casi terminadas, a los sanjuaninos.

_ABC6465.jpg Por dentro cada nave está casi lista y luce impecable, con los techos que se elevan a 9 metros, mostrando la sofisticada infraestriuctura de climatización de la fábrica.

Son 7.800 m2 de superficie cubierta. Una mega estructura de cuatro naves, de las cuales dos se espera oficialmente habilitar antes de fin de año, dando el puntapié inicial a este hito, que aporta a la transformación de la matriz productiva de la provincia. Ya San Juan cuenta con 16 parques solares dotados de cientos de estos paneles, pero fabricarlos llevará a San Juan a otro nivel en el desarrollo de las energías limpias, esas que demanda el planeta cada vez más.

_ABC6444.jpg La maquinaria de la fábrica de paneles solares de San Juan se compró hace varios años en Alemania, a la empresa Schmid. Se mudaron el año pasado desde el galpón en Rivadavia donde esperaron este momento, cuando están por empezar a usarse.

Cada uno de los salones es grande como una cancha, de unos 25 por 90 metros y unos 9 de alto. Dos de ellos ya asoman casi terminados. Allí se aprecian las instalaciones modernas, de paredes hechas con ladrillos Retak que son toda una novedad en San Juan y permiten una aislación térmica importante. Los pisos de epoxi relucen y hacen más blanco el paisaje que se completa con techos elaborados, donde se extiende un descomunal y sofisticado sistema de climatización, que es clave para la fábrica. Ahora mismo están a prueba refrigerantes que ponen a temperatura perfecta los salones, para que el calor no se afecte la materia prima, máquinas, celdas y estructuras de metal que serán en pocos meses conjugadas en un panel de última generación.

_ABC6471.jpg Las máquinas y el proceso para crear paneles solares son muy sensibles a la temperatura, por eso la fábrica exhibe grandes equipos de aire acondicionado que mantienen por dentro los grados que no sobrepasan los 24, en invierno y verano.

En los monumentales espacios de las dos salas que están casi listas, al 99,9%, ya están colocadas las cajas con los aparatos que se compraron oportunamente a la empresa alemana Schmid (que hoy lleva otro nombre en el país europeo), donde permanecen embaladas las piezas que serán el corazón de la fábrica. Hay que armar estas máquinas, pero no puede hacerse sin la supervisión de los germanos, por lo que se está ahora ultimando el contrato para que los técnicos extranjeros den esa puntada final.

Fábrica, al 99,9%

"Podemos dividir la fábrica en etapas, ahora estamos en culminación del edificio, en todas las instalaciones de servicio y complementarias, como son redes de agua, estaciones transformadoras, equipos de aire, infraestructura alrededor del edificio, que realizan las constructoras Senda y Bilbao. Por otro lado, durante 2022 se hizo el traslado de toda la maquinaria que se compró oportunamente y que estaban en un depósito en Rivadavia. Se han ubicado de acuerdo a las líneas que se va a poner a funcionar primero, que son las de producción de paneles a partir de la compra de celdas. En esta etapa nosotros no producimos las celdas sino los paneles", explicó a Tiempo de San Juan el presidente de EPSE, Juan Carlos Caparrós.

_ABC6429.jpg La etapa de operación requerirá de empleados que ya cuentan con instalaciones como baños con duchas y lockers, de los cuales hay más de 300 listos en salas contiguas a las de producción.

En EPSE ya recibieron un asesoramiento previo desde la empresa alemana e incluso ingenieros locales acompañaron a un tecnólogo a la India para ver cómo se montaba una fábrica, de mucho menor escala que la sanjuanina. Ya se hizo la inspección externa de los equipos que están listos para funcionar. El montaje de la línea de producción es muy específico y los equipos muy delicados, tanto así que se hicieron estudios sobre el impacto de las vibraciones que se pudieran dar en un partido de fútbol de primera en el Estadio, que queda próximo al proyecto.

Se estimaba inicialmente que se podían producir 70 MW anuales. Ahora esa cifra se recalculó con la modernización de una de las maquinarias, con lo que en EPSE se cree que se generará 114 MW. Con la producción energética de dos años se podrá capitalizar el costo de la construcción de la infraestructura, aseguró Caparrós.

"Ahora se están cerrando los contratos con los tecnólogos para que vengan a hacer el apoyo en el montaje de las líneas, especialistas que no hay en Argentina. Ellos capacitarán acá, lo que será muy positivo para los ingenieros de San Juan. Una vez que entra la fábrica en operación no será complejo", analizó el presidente del EPSE.

_ABC6449.jpg Los dos salones o naves de producción, casi listos para ser usados. Las máquinas esperan embaladas para el ensamblaje que es el próximo paso.

La preparación del montaje y capacitación se hace a la par de que EPSE compra insumos para poder hacer las primeras pruebas de fabricar. Se trata de celdas que se adquirirán desde China y algunos marcos y estructuras que hacen a cada panel. En el marco de la restricción de importaciones que rige en Argentina, estas transacciones se están analizando cómo hacerlas, para que sean las más convenientes. Los mecanismos son complejos porque implican pagos en dólares al exterior.

En este marco de detalles a resolver, la idea es tener antes de diciembre la producción de los primeros paneles solares made in San Juan, afirmó Caparrós. La meta inicial es tener a fines de 2023 los aparatos suficientes para generar entre 5 y 10 MW. Para dar una idea, cada uno de esos MW necesita una hectárea de paneles en funcionamiento, miles de ellos y de celdas.

_ABC6487.jpg Todo el edificio cuenta con vigilancia permanente para darle seguridad al proceso y a los trabajadores.

Así, se empezará con la producción "de atrás para adelante", es decir, desde el último eslabón de la cadena al primero. La fábrica tiene previstas instalaciones para hacer el proceso completo en un futuro no muy lejano, usando los otros dos grandes galpones que están terminados en obra gruesa y hoy se usan de depósito de las maquinarias que no se incluyen en esta primera etapa. El eslabón primario que se deja para más adelante es el de producir las celdas y dejar de comprarlas a China. Para eso será valioso el silicio con el que cuenta la provincia y que no está bien explotado.

Un ítem a resolver es si la fábrica será operada por EPSE San Juan o será tercerizada. En este momento se analiza cuál escenario es más conveniente. Hay empresas en Argentina que pueden calificar para esta tarea, una es la mendocina IMPSA, firma de la cual el Estado Nacional es la principal accionista.

Las primeras producciones de esta fábrica están planteadas, en el plan de negocios propuesto por EPSE, para instalar en parques solares que tiene la empresa de energía estatal en Tocota, Iglesia, principalmente, de manera que los primeros cinco años no se prevé comercializar los paneles, sino destinarlos a demanda interna. Luego se abrirá todo un mundo de posibilidades, con San Juan como eje, una suerte de Sol de un sistema resplandeciente en el cual otras industrias nacionales giren en torno a esta apuesta local con brillo propio.

(Fotos y video: Gabriel Iturrieta)