Derribando mitos: bailar tango, más fácil de lo que uno imagina

1.jpg Las clases gratuitas de tango empezaron el viernes 12 de agosto y son abiertas para todos los interesados de San Juan

El estreno de esta especial ‘escuelita’ fue todo un éxito, pero los profes aclararon que aún hay tiempo para sumarse y darse el gusto de aprender a bailar esta danza popular. Ya el tema del dinero deja de ser una excusa porque son gratuitas y si hay personas que no se animan por unos cuantos ‘peros’, Romi y Elías se tomaron el tiempo de tirar la posta de lo que uno se va a encontrar en el mundo del 2x4.

Presentación

Romina y Elias te invitan a tomar clases de tango 1

Los profesores de este arrabalero curso son dos eximios bailarines que han paseado su talento por San Juan, el país y unos cuantos rincones del mundo. Sus cualidades floren en cuanto empieza a sonar la música y cuentan con una sencilla manera de explicar y transmitir lo que saben. Tal es su preparación, que de un tiempo a esta parte han logrado amalgamar su querido tango y toda la mística y sensualidad que encierra en obras de teatro de un nivel superlativo. Un claro ejemplo es ‘Suite de Amor en tango’, una propuesta original, profunda, poética y tan especial que es imposible no conectar con ella a través de alguno de sus protagonistas.

A romper mitos se ha dicho

¿Necesito pareja para ir a clases de tango?

Elías lo deja más que claro: “No es necesario tener pareja porque nosotros trabajos con un sistema en el que uno va intercambiando pareja”.

“De he hecho se aconseja ese intercambio para no acostumbrarse a bailar el tango con una persona”, completó Romina.

¿Necesitás un calzado o ropa especial para ir a una clase de tango?

“No, ponete esa ropa y esa calzado con el que te sentís más cómoda o cómodo”, así de clarito lo expresó Oropel.

¿Tenés que tener algún estado físico o figura especial para bailar?

“El tango es accesible para todas las personas, para todos los cuerpos. Que ese preconcepto no te impida empezar a tomar clases de tango en San Juan”, concluyó Elías.

¿El tango es cosa de viejos?

Elías también tomó la palabra para erradicar la creencia de que el tango es cosa de viejos: “Para nada, todo lo contrario. Quizás a veces como no se está metido dentro uno no se da cuenta, pero hay muchos jóvenes bailando tango. Pero no es solo eso, el tango no discrimina por edad tampoco”.

“El tango es una actividad comunitaria. En el tango no importa tu edad, tu cuerpo, tu condición social, tu trabajo. Lo único que importa es las ganas de aprender y es lo único que nos une a todos”, añadió Romina, que aclaró que para sumarse a sus clases hay que contactarlos en su cuenta de Instagram: Romina y Elias Arte.

Después de estas verdades no quedan excusas para no animarse a disfrutar de tango en clases como las que viene a continuación: