De arrestos a prohibiciones sociales, los fallos que ponen contra la espada y la pared a los deudores de cuota alimentaria sanjuaninos

tras el falló inédito ¿Tu ex no está al día con la cuota alimentaria? Esto le pasará si ingresa al Registro de Deudores

Si bien en los últimos meses se aprobó en San Juan la ley que le prohíbe a los deudores de cuota alimentaria ingresar a un casino , lo mismo que hace varios años se implementó que aquel que está en esa situación no pueda renovar el carnet de conducir gracias a los mecanismos que adoptó Emicar, las medidas son alternativas y relativas.

Es que dependen de cada caso y, si los morosos no asisten a las casas de juego o recién en cuatro años más intentan renovar la licencia de conducir, las directivas resultan accesorias. Por esa razón, existen otras maniobras de la que se valen los jueces sanjuaninos para hacer cumplir a los padres con sus deberes.

Según explicó el juez del Tercer Juzgado de Familia, Esteban De la Torre, la ley -en el nuevo Código Civil- tiene una cláusula que le da un poder al magistrado para que el mismo ejecute todo lo que considere razonable para vencer ese incumplimiento y, finalmente, el menor reciba la manutención.

En ese marco, los jueces de Familia de la provincia han dictado todo tipo de medidas con el objetivo de hacer prevalecer las decisiones judiciales, que resuelven que un progenitor tenga que pagar la cuota alimentaria. Entre ellas se destacan las prohibiciones sociales que le impiden a los deudores, por ejemplo, ingresar a un club deportivo al que acude a diario.

También las autoridades han prohibido a los desobedientes asistir a un evento de espectáculo público, como carreras de autos, y la posibilidad de salir de la provincia. Mientras que, en el peor de los casos y habiendo sido agotadas instancias anteriores, los jueces ordenaron el arresto.

"Particularmente, tuve entre siete y ocho casos de este tipo más grave. Se arrestó en la comisaría del departamento donde vivía el deudor, durante los fines de semana. No es una medida penal y está previsto en la Ley de Violencia Familiar, que dice que el incumplimiento alimentario es una violencia económica", sostuvo uno de los cuatro jueces de Familia que trabaja en la justicia sanjuanina.

Sobre esto explicó que la violencia se ejerce no sólo sobre el niño que no percibe los alimentos, sino también sobre la madre -en la mayoría de los casos, pues también hay padres en esa situación- que tiene que hacerse cargo de su aporte y además cubrir lo que el padre no está cumpliendo.

La drástica medida, que ha dado resultado en todas las causas que De la Torre la sancionó, se establece durante los fines de semana para no perjudicar al deudor en su trabajo, suponiendo que tiene actividad laboral de lunes a viernes. La idea es que pueda seguir generando recursos y con ellos cumpla con lo que debe, es decir, la cuota alimentaria.

Salvo en una situación que le tocó observar, en la que el deudor fue arrestado y se vio forzado a cubrir su déficit en cuotas, el juez manifestó que en el resto de los casos los deudores comparecieron con el dinero apenas fueron notificados sobre el arresto. Así fue que evitaron ir tras las rejas.

"Para estas circunstancias es importante agudizar el ingenio, tanto para el juez de la causa como para los abogados que intervienen y que son ellos los que deben aportar datos para lograr sentencias más efectivas, que generen alguna incomodidad del alimentante que lo lleve a cumplir", agregó quien sostuvo que no son tantos los incumplidores en San Juan.

El Registro de Deudores Alimentarios Morosos es la instancia previa al arresto. Allí figuran quienes no cumplen con sus deberes y por estar allí se ven perjudicados en ciertos aspectos. La nómina es administrada por la Dirección de Control de Gestión y Calidad Judicial de la Corte de Justicia de San Juan y ha llegado a tener más de 400 nombres al mismo tiempo.