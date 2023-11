Darse un tiempo en la relación de pareja: cómo pactarlo

En ocasiones las relaciones de pareja pasan por estancamientos o malos momentos y a veces uno de los miembros se ve entre la espada y la pared: ¿Y si lo dejo y me equivoco?, ¿y si lo/la pierdo?, ¿si lo dejamos la/la echaré de menos?

Estas y otras muchas dudas pueden llevar a la persona a verse en la necesidad de pedir darse un tiempo en la pareja; de esa forma se formula una ruptura no definitiva para decidir hacia donde se decanta la balanza.

Muchas veces, cuando comienzan los conflictos en la pareja y no los páramos, van aumentando en intensidad y frecuencia. Llega un punto en que la convivencia o la vida en pareja se hacen insoportables. También, puede ocurrir que uno de los miembros de la pareja decida que ya no quiere continuar la relación, pero, a menudo, llegar a esta decisión es un proceso complicado y más complicado aún es comunicárselo a nuestra pareja.

Por este motivo, en muchas ocasiones, la persona que no quiere continuar con la relación propone darse un tiempo para aclarar sus sentimientos y saber si quiere continuar con su pareja.

La infidelidad es uno de los motivos más importantes u cuestionados cuando una pareja pide tiempo. A veces surge una tercera persona que nos hace dudar de todo lo que teníamos construido, o la infidelidad se descubre y hay que tomar una decisión y para ello necesitamos pensar y hacerlo sin la presión del día a día.

Ante estas circunstancias, la gran pregunta sería ¿cuándo darse un tiempo en la pareja y cómo hacerlo? Si nuestra relación está en un punto donde el grado de conflictividad es muy alto, es recomendable darse un tiempo en la pareja y oxigenarla con idea de tomar decisiones acertadas y no arrepentirse de nada después.

Cosas a tener en cuenta a la hora de darse un tiempo con tu pareja.

Es importante que pactéis verbalmente cuales son las “condiciones” durante ese tiempo y que lo llevéis a cabo, pero de verdad, sino, no será un tiempo real y no tendrá ningún sentido.

Ejemplo; nos damos un tiempo, decidimos no tener contacto y a los dos días volvemos a hablar, nos vemos y tiramos por la borda todo aquello que habíamos pactado y que era importante para salvar nuestra relación, por lo cual todo vuelve a ser como antes y la relación no cambia.

Hagámoslo con compromiso de ver la realidad y de encontrar el mejor camino para ambos, sin ser ansiosos ni tóxicos. Para ello es fundamental que arranquemos siendo muy honestos con nosotros y con neutra pareja formulándonos cuestiones que son difíciles de plantear como por ejemplo:

¿Hablamos? ¿Contacto 0?

¿Podemos conocer a otras personas? ¿Qué consecuencias tendría esto en la pareja? ¿Estamos dándonos un tiempo porqué necesitamos arreglar algo que no funciona en la pareja o porqué queremos conocer a otras personas y no perder el vínculo?

¿Cuánto tiempo? Es necesario establecer cuanto tiempo necesita cada miembro de la pareja (más o menos, obviamente no se puede ser exacto, pero no mintamos). Esto ayudará a no estar con una incertidumbre constante.

Tiene que ser un pacto de LOS DOS (tenéis que querer daros un tiempo los 2, si no, no va a funcionar).

Preguntas que puedes hacerte

¿Para qué os estáis dando el tiempo? Es decir, que función va a tener ese tiempo en la pareja

¿Qué queréis conseguir? Es importante establecer un acuerdo sobre qué es lo que se quiere cambiar en la pareja para que el tiempo tenga sentido.

¿Cómo lo vais a hacer?

¿Estáis aplazando una ruptura?

¿Qué límites y tiempos marcáis?

Cuando un tiempo SI, y cuando un tiempo NO: Pautas

Normalmente, suelen beneficiarse de tomarse un tiempo:

Las parejas donde los dos quieren salvar su relación, pero la convivencia está desgastada o anclada.

El nivel de ira y conflicto ha escalado hasta tal punto que no alcanzan una posición objetiva.

En las relaciones ni contigo, ni sin ti que cuando se alejan se aman y juntas se martirizan.

Los compañeros se han desligado mucho y no consiguen volver a reencontrarse.

Se ha descubierto o revelado una aventura y no se soporta el dolor. Si siente que ya pasó su momento, eso suele indicar que se terminó y darse un tiempo no es su solución y, desde luego, nunca ha de realizarse en caso de violencia.

Nunca es una buena idea pedirle a tu pareja que se den un tiempo para tener ventaja en una situación o discusión. Si intentas utilizar una ruptura como táctica de manipulación para obtener poder sobre su pareja, o si planeas iniciar una relación con otra persona.

Por este motivo, si la pareja quiere seguir la relación y piensa que tiene solución lo mejor es darse un tiempo en vez de dejarlo, pero hay que seguir las siguientes pautas:

v Saber exactamente para qué es ese tiempo. El espacio no va a solucionar un problema, para eso está la comunicación. Lo que puede conseguir es mejorar la relación a partir de centrarse en uno mismo y desconectar. La clave para una buena relación es la independencia.

v Fijar una fecha. Es mejor poner un límite de tiempo, ya que si no es así puede ser que una de las dos partes acabe perdiendo el interés en la relación y se dé cuenta de que está mejor solo. También existe la posibilidad de que uno de los miembros conozca a otra persona y por lo tanto, deje de pensar en su pareja.

v Después de aclarar esto, cada miembro de la pareja tiene que pensar lo que siente por el otro.

v Darse cuenta de los fallos que hay en la pareja y qué puede hacer para mejorarlos.

v Comprobar si se echa de menos a la persona.

v Quererse a uno mismo. No hay que dejar que el darse un tiempo acabe con nosotros, puedes pintar y dibujar para hacer funcionar a la mente y así desconectar.

v Hacer las cosas que te gustan y que igual has dejado de hacer por estar con tu pareja. (Esto nunca se debe dejar de hacer).

v Pensar en el futuro y en los planes que tenemos para saber si la pareja es una ayuda o un impedimento.

v Reavivar la pasión perdida. Después de discusiones y peleas lo más probable es que se haya perdido.

¿Funciona darse un tiempo?

Como todo, depende de la pareja. Hay parejas que tienen claro que se puede solucionar y, además, quieren (algo muy importante) mientras que otras ya dan la relación por perdida y no le ponen ganas. Estas simplemente ponen la excusa del tiempo para separarse poco a poco de la otra persona y que así sea menos duro para los dos, haciendo el duelo de esta manera.

Muchas parejas con problemas graves piensan que darse un tiempo va a solucionar la relación cuando no es así. Es más, cuando hay problemas graves lo peor es darse un tiempo, ya que lo más probable es que uno de los miembros de la pareja o, incluso, los dos, acabe desenamorándose y dándose cuenta de que está mejor solo sin ninguna preocupación.

Darse un tiempo significa espacio para reflexionar, tener tiempo para uno mismo, pensar en qué es lo que no funciona, qué se puede cambiar para que mejore, etc.

También hay que recordar que ninguna relación es perfecta y que todas tienen subidas y bajadas, lo importante es que sepas el por qué elegiste a tu pareja y no a otra, en si la echas de menos, en si hay un futuro o no…

Hay que hacer un balance entre lo bueno y lo malo que te da la relación y a partir de ahí, decidir. Está claro que si prima lo malo y no hay solución no se puede hacer nada, pero si hay más motivos buenos que malos para seguir la relación y los malos tienen solución, todo vale.

Si después del tiempo no se ha podido solucionar, siempre se puede pedir ayuda a un profesional. Este hará de guía y marcará unas pautas para que la relación mejore y no se quede estancada en un pozo sin fondo.

Escrito por: Carlos Fernández

Coach y psicólogo.

