Curiosidad: Ischigualasto se llenó de luces durante el fin de semana

Durante el pasado fin de semana, el Parque Provincial Ischigualasto se llenó de brillo y color. En la noche del sábado, unas 500 personas se reunieron para disfrutar del tradicional recorrido bajo la luz de la Luna Llena. Más tarde, fue el turno de cerca de 1.000 motociclistas provenientes de distintas zonas del país, quienes arribaron al lugar con sus motos e iluminaron el paisaje rocoso para vivir la experiencia de recorrerlo también durante la noche.

“Nos visitaron más de 500 personas para vivir la experiencia de luna llena en el Parque Provincial Ischigualasto. Felicidad y alegría a flor de piel”, comentó el coordinador general del parque, Juan Pablo Teja Godoy, en referencia al recorrido que se realiza durante cuatro días cada mes, coincidiendo con la luna llena.

Al mismo tiempo, tuvo lugar en este rincón vallisto una reunión de turistas amantes del motociclismo. “Lo que comenzó como una sencilla reunión de amigos se transformó en una gran aventura motorizada, con la participación de casi mil motociclistas que disfrutaron de libertad, naturaleza y adrenalina bajo el cielo más lindo de San Juan”, destacó Teja Godoy.

Además, resaltó que los “aventureros” llegaron desde Buenos Aires, San Luis, La Pampa, Córdoba, La Rioja, Mendoza, Tucumán, Entre Ríos, y también desde el vecino país de Chile. Todos ingresaron en diferentes grupos “para vivir una de las excursiones más fascinantes de este Patrimonio de la Humanidad”.

Tal como había adelantado a Tiempo de San Juan Enrique Pereyra, uno de los organizadores del evento, la iniciativa surgió en el seno de Amigos de la Ruta, un grupo sin fines de lucro que comparte la pasión por las motos y la experiencia de viajar sobre dos ruedas.

Si bien en un principio la propuesta era completar un cupo de 400 motoqueros para la expedición, la demanda superó las expectativas. Por ello, se decidió extender el evento un día más, incorporando también el viernes al cronograma.