Valle Fértil será epicentro de un evento sin precedentes: cerca de 1.000 motoqueros de todo el país llegarán para recorrer Ischigualasto

El próximo fin de semana Valle Fértil recibirá la visita de alrededor de 1.000 motoqueros provenientes de distintas partes del país. El objetivo es poder llegar hasta Ischigualasto y recorrer el parque en moto, bajo la luz de la luna. En la previa al evento, desde la organización detallaron a Tiempo de San Juan cómo se están preparando para esos días y un proyecto más ambicioso para el verano.

Enrique Pereyra, uno de los organizadores, explicó que todo surgió en el interior de Amigos de la Ruta, una grupalidad sin fines de lucro que disfruta de las motos y lo que ofrece la experiencia sobre dos ruedas. Entre conversaciones, surgió la idea de recorrer Ischigualasto en moto, ya que algunos de los miembros del grupo no conocían siquiera Valle Fértil.

Y fue así como una simple idea comenzó a crecer al punto tal de llegar a fanáticos de distintos puntos del país que estarán arribando a Valle Fértil la próxima semana. “Viene gente de Chubut, Rio Negro, La Pampa, Neuquén, Buenos Aires, Corriente, Entre Ríos, Santa Fe, Jujuy, San Luis, Mendoza, La Rioja, Tucuman y Córdoba”, detalló Pereyra.

Si bien en un inicio la propuesta original era completar el cupo de 400 motoqueros para el sábado 6 de septiembre, fueron superados por el interés y la demanda, por lo que extendieron el evento un día más, sumando el viernes. Al respecto, Pereyra detalló que están llevando a cabo a las gestiones con las autoridades el parque para poder ampliar los cupos lo máximo posible para que todos tengan la oportunidad de realizar el recorrido bajo la luz de la luna.

“Somos tres los organizadores y hemos cedido nuestros pases para que visitantes de otras provincias puedan disfrutar de la experiencia, ya que hay gente que incluso se ha comprado moto para la ocasión, lo que no es un dato menor”, precisó.

Si bien habrá algunos fanáticos que no podrán ingresar al parque por la capacidad, Pereyra indicó que la experiencia va mucho más allá que el recorrido, ya que se realizará una caravana que partirá desde la Plaza de San Agustín, en Valle Fértil, hasta el ingreso del Parque Provincial Ischigualasto. La intención es compartir con otros fanáticos, intercambiar experiencias y encontrarse con otros apasionados por las motos.

Conforme al cronograma que tienen previsto, la primera jornada se desarrollará el viernes 5 de septiembre, desde las 18 horas, concentrando en la plaza para luego partir en caravana hasta Ischigualasto, con intenciones de emprender el regreso sobre la madrigada. Para el sábado tiene previsto el mismo itinerario, donde esperan una mayor convocatoria.

Debido al interés que despertó el evento, Pereyra adelantó que están comenzando a elaborar un proyecto más ambicioso, que es unir a Chile con Argentina por Agua Negra. “Lo comentamos en un grupo al pasar y ya tenemos más de un centenar de motoqueros de Chile interesados en participar, pero esa travesía quiere una mayor logística en lo que es seguridad, pero esperamos poder realizarla este verano”, indicó.

El evento de Amigos de la Ruta cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Valle Fértil y se espera un gran impacto turístico en el departamento, debido al arribo de visitantes de distintos puntos del país.