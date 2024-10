Cuatro de cada diez sanjuaninos, a favor de la toma de facultades en medio de la lucha universitaria

El miércoles pasado los diputados nacionales dieron un tenso debate y finalmente dejaron firme el veto sobre el financiamiento universitario. Luego de la votación, el clima se volvió más complicado, con disturbios y violencia en las afueras del Congreso, pero no fue lo único. En distintas facultades y universidades públicas los alumnos “tomaron” los edificios en reclamo a la decisión de los diputados. En San Juan la lucha universitaria se dio con la toma se realizó en una facultad, lo que despertó las opiniones sobre la postura en torno a la medida.

Tiempo de San Juan realizó una encuesta entre sus lectores para conocer si estaban a favor o en contra del reclamo en general y de la toma en particular. En general, cuatro de cada diez sanjuaninos indicaron estar a favor del plan de lucha de la comunidad universitaria, que tendría continuidad en las próximas semanas.

Gran parte de los lectores, el 29,4%, señaló estar de acuerdo con el plan de lucha que incluye la toma de edificios ya que considera que el veto al financiamiento afectará al funcionamiento de las universidades públicas. Cabe destacar que el financiamiento universitario no solo establecía presupuesto para lo que era salario, sino gastos de funcionamientos, mantenimiento de programas, obras universitarias y otros ítems.

image.png En San Juan la toma se realizó en la Facultad de Filosofía. Gentileza: Federación Universitaria

En el mismo grupo se expresó el 17,5% de los lectores que señalaron estar de acuerdo, considerando el derecho a reclamar que tiene la comunidad universitaria, como a ser escuchados, siendo quizás la toma una forma de lograr el impacto esperado.

Del otro lado de la vereda se encuentran aquellos lectores que no están a favor de la forma de reclamar que está adoptando la comunidad universitaria en San Juan. El 22,4% de los lectores señaló no apoyar las acciones por considerar que afectan el dictado de clases y por ende la formación de los futuros profesionales de la provincia; mientras que el 18,5% precisó no estar de acuerdo ya que es una decisión nacional tomada que debe ser respetada.

Una parte de los lectores precisó estar de acuerdo con el reclamo, pero no así con la toma de los edificios. El 12,2% de los votantes que participó en la encuesta se inclinó por esta opción.

Cómo seguirá la lucha universitaria que incluyó la toma de un edificio de la UNSJ

La toma sobre el edificio de la Facultad de Filosofía se dio el miércoles por la tarde y se mantuvo hasta el jueves, donde por votación entre los presentes se decidió levantar la medida de acción llevada a cabo, encabezada por la Federación Universitaria.

En la misma reunión se decidió continuar en estado de alerta y movilización permanente, por lo que se convocó a una reunión para esta tarde, a partir de las 17:30 horas. La misma se realizará en el CUIM ubicado en Ignacio de la Roza y Meglioli. Allí se decidirá qué acciones se continuarán dando en reclamo al veto como a las medidas y acciones que toma el gobierno nacional sobre las universidades públicas.