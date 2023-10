¿Cuántos tipos de parejas existen? ¿Con qué tipo de pareja te identificas?

Amar desde la libertad y el respeto

Comunicar de manera efectiva

Negociar y plantear soluciones intermedias

Compartir tiempo con la pareja

Mimar la relación

Cambiar si es necesario

Confiar en el otro.

Por contra, sin estos componentes estaremos ante una relación insana y dañina.

El triángulo del Amor

Todos los estudios acerca de las relaciones de pareja nos llevan a observar tres componentes presentes en toda unión:

Intimidad

Hace alusión a los sentimientos que promueven la conexión y el vínculo entre la pareja. Este componente se puede observar a partir del grado de comunicación, el respeto, la proximidad, el apoyo emocional y el deseo de bienestar de la otra parte.

Pasión

Entendida como un estado de deseo intenso hacia el otro acompañado de gran atracción sexual, así como de gran excitación emocional más allá de la sexualidad, el deseo de compartir momentos, experiencias, emociones… con el otro.

Compromiso

Hace referencia al deseo de mantener la unión y a la disposición por compartir un proyecto de vida.

Tipos de pareja amorosa

Encaprichamiento

Las parejas encaprichadas se caracterizan porque solo tienen una característica de las tres que se han comentado en el apartado anterior: la pasión. Por lo general, suele ir acompañado de sentimientos de euforia, felicidad y excitación, así como de un deseo de estar cerca de la persona que nos atrae.

Puede ser una experiencia muy gratificante, no obstante, en algunos casos también puede volverse demasiado intenso y difícil de controlar. Por esta razón, aunque en ocasiones, puede ser el primer paso en el desarrollo de una relación amorosa, no siempre conduce a una relación estable y duradera.

Relaciones vacías

El amor vacío es aquel que se caracteriza por tener compromiso, pero no hay pasión ni intimidad. Básicamente, hace referencia a los matrimonios por arreglados, o de conveniencia entre familias.

En algunos casos, este tipo de relaciones pueden sentirse insatisfactorias y poco gratificantes para las personas involucradas, lo que puede conducir a la ruptura de la relación siempre y cuando los mandatos puedan romperse.

Parejas románticas

El amor romántico se caracteriza por tener intimidad y pasión, no obstante, no hay compromiso. Sería el típico amor de verano o las relaciones cortas en las que no se racionaliza nada ni se establecen pactos entre las personas implicadas. Todo se experimenta de forma espontánea sin tratar de establecerlo como una relación claramente sólida.

Parejas sociables

El amor sociable se refiere al amor que sienten dos personas cuando hay intimidad y compromiso, pero no pasión. Por ejemplo, cuando llevan muchos años de relación y ya no tienen encuentros íntimos, sino que se rigen más bien por la rutina y por aquellas actividades compartidas que también pueden ser hechas en el ámbito social más allá de lo doméstico.

Relaciones fatuas

En estas parejas la intimidad nunca llega a construirse. Se caracterizan porque existe pasión y compromiso, pero no intimidad.

Eso hace que sea frecuente guardarse muchos secretos para uno mismo, incluso si estos son importantes y atañen a la otra persona implicada en la relación. Se experimenta el amor como una experiencia unilateral.

Amor consumado.

Las relaciones que presentan este tipo de amor son las que pueden estar contentas.

Son relaciones sanas, que poseen los tres componentes: intimidad, pasión y compromiso.

Los mejores amigos

Dicen que la pareja es un amigo con momentos eróticos. En ocasiones, los momentos íntimos se comparten con esa persona que es tu amigo fiel. En este tipo de pareja, puede que los miembros fuesen amigos ya en el colegio, crecieron juntos y compartieron grandes momentos de amistad. Un día, la forma de verse el uno al otro cambió, y entonces surgió el amor romántico entre ellos.

Sin embargo, puede ocurrir que las personas se conozcan en edades más tardías y tras ser mejores amigos acaben como pareja.

Los peleones

Según afirma un dicho popular, los amores reñidos son los más queridos. Esto puede ser cierto con este tipo de parejas. Tienen discusiones cada dos por tres y se llevan como el gato y el perro, pero ahí siguen, remando contra corriente. Si eres amigo de alguno de ellos seguramente estés harto de consolarle. Y, aunque no lo comprendas, o bien uno de los dos miembros tiene la autoestima baja, o sus momentos de intimidad son realmente excelentes.

Los del hobby en común

Sin duda, compartir un hobby con tu pareja es una de las mejores maneras de que la relación siga viva. Algunas parejas se van de camping juntas, surfean o escalan. Otros son amantes del fitness, y otros son fiesteros y amantes de la noche. Estas parejas compartes muchos momentos juntos y disfrutan del uno y el otro.

Los de toda una vida

Algunas parejas se conocieron realmente jóvenes y han pasado toda su vida juntos. Estas parejas, sin duda, son la pareja ideal a ojos de la gente, pero no todas las relaciones tienen esta suerte. Muchas se rompen por el camino debido al desgaste producido por la acumulación de crisis y de riñas, o bien por la pérdida de pasión o de intimidad.

Las parejas de larga distancia

A veces, puede ocurrir que el amor surge pero la persona vive otro lugar. Muchos deciden que ésta no es manera de vivir y uno de los dos se muda a donde está el otro. Sin embargo, por distintos motivos esto no siempre es posible, y algunas parejas han de pasar una larga temporada en la distancia. La distancia no es buena para la relación, por eso este tipo de pareja no suele durar mucho.

La pareja de interés

Aunque nos cueste aceptarlo, algunas personas están en pareja por interés.

Ya sea por interés económico, por conseguir los papeles o por no estar solos.

Por muy triste que pueda parecernos, llegan incluso a casarse. Se trata de una manera de entender el amor en el que esta sensación tiene una finalidad instrumental.

Los locamente enamorados

Hay algunas parejas que propagan su amor a los cuatro vientos, que están todo el día colgando fotos suyas en las redes sociales y pasan las 24 horas juntos. Si salen con los amigos, están todo el rato el uno encima del otro “besuqueándose y tocándose sin parar”. Estas parejas no pueden pasar un solo instante el uno sin el otro porque están locamente enamorados y muy abotonados.

Los de la relación abierta

Muchas parejas son de tipo clásico, sin embargo, hay excepciones. Algunas son parejas liberales, por lo que tienen una forma de pensar distinta a las parejas tradicionales. Mientras muchos pensarían que acostarse con otros es una traición y una infidelidad, las parejas liberales piensan que para la salud de la pareja, deben ir introduciendo otros actores en las relaciones íntimas.

Como podemos ver, las relaciones amorosas pueden tomar muchas formas diferentes, y en la actualidad cada vez se reconocen más tipos de pareja. Ya no se limitan al modelo tradicional de una pareja monógama y heterosexual, sino que hay opciones más diversas y personalizadas.

Algunas parejas pueden decidir estar juntas durante años sin intimidad, mientras que otras apuestan por abrir a terceros su relación, y otras incluso aceptan una relación no romántica basada en la amistad.

Pero sea cual sea tu tipo de relación, lo más importante es que en ella ambos se encuentren a gusto, porque eso les dará proyección en el tiempo. Pero si uno de los dos no quiere en esta etapa de la vida seguir en encasillado-a en una relación que no le gusta lo mejor es tomar distancia y analizar que paso entre ambos y como desea continuar su historia de vida.

