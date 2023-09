Cuántas y dónde estarán las viviendas que faltan entregar a los damnificados del terremoto en San Juan

“Falta resolver un tema del suministro del agua potable. Aparentemente, no fue suficiente la cantidad de agua que maneja la unión vecinal. Con ello, el presidente Fernández estaría cumpliendo con el compromiso con todos los sanjuaninos”, expresó en Canal 13. Además, confirmó que trabajarán con OSSE para realizar dicha labor.

Garcés expresó que esperan la entrega de este barrio antes de fin de año.

Alberto Fernández en San Juan

Cerca de las 13 horas de este lunes, el presidente Alberto Fernández llegó a San Juan para entregar 788 viviendas pertenecientes al barrio Las Pampas ubicado en Pocito. Las casas son parte del compromiso asumido por el Gobierno Nacional en el marco del Plan de Viviendas Propia, para las familias afectadas por el terremoto que se registró en enero de 2021 en la provincia. En su séptima visita a San Juan, Fernández llegó acompañado por el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Santiago Maggiotti, y funcionarios de la misma cartera.

En la previa del acto, Alberto se reunión con tres familias adjudicatarias, donde se hizo la entrega simbólica de las viviendas que podrán comenzar a habitar. Junto al gobernador Sergio Uñac, recorrieron el interior de las viviendas previo al comienzo formal del acto.

El plan de viviendas post terremoto incluyó además, la relocalización de los barrios Sierras de Marquesado e Ingeniero Céspedes, donde se entregaron 837 viviendas en noviembre del 2022, que sumadas al barrio Las Pampas, totalizan 1.625 hasta el momento.

El acto arrancó con el intendente anfitrión, Armando Sánchez, fue el primero en tomar la palabra. "Es un momento que nunca hubiésemos imaginado. Aquel 18 de enero de 2021 fueron momentos se zozobra, no sabíamos qué nos pasaba. Ni bien terminó el terremoto, el Secretario de Seguridad me llamó para decirme dónde había sido el epicentro. Fue feo, pero en lo malo hay que ver lo bueno, no hubo una sola víctima fatal. Cuando usted vino -a Alberto- y prometió las casas muchos no creíamos que iba a ser tan rápido, y hoy tienen una vivienda digna, con todos los servicios, esto gracias al terremoto. Gracias una vez más, es un honor y placer, jamás me hubiera imaginado que íbamos a poder disfrutar de estas hermosas viviendas", apuntó el mandatario municipal.

Los funcionarios procedieron a la firma de convenios para la ejecución del programa Promeva 5 con los municipios de Caucete, Rawson y Pocito. Participaron en la firma Maggioti, Sánchez, Romina Rosas y Rubén García. Tras la firma, el Ministro de Desarrollo Territorial alegó: "Para nosotros es importante estar acá, porque cumplimos con el valor de la palabra, con las obras de viviendas que están en marcha. En este acto, se le cambia la vida a 788 familias que vivían en un asentamiento y hoy van a poder vivir en una vivienda digna. Una casa que como pretende nuestro Presidente, una casa con todas las comodidades que pueda tener una familia. El Estado sirve para igualar derechos, y por eso, escuchaba a la vecina que le agradecía a Dios. Está bien agradecer a Dios, pero también que ilumine a un Presidente para que garantice viviendas. En San Juan se entregaron más de 6.700 viviendas y hay más en construcción. Quienes estamos acá, tenemos la convicción que el acceso y la igualdad de posibilidades la garantiza el Estado".