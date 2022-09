Convertir el dolor de la pérdida de un hijo en amor, la labor del grupo Renacer

Renacer nació hace 34 años en Río Cuarto, cuando un matrimonio había perdido a su hijo en un accidente de tránsito. Para ambos, la pérdida no debía ser en vano y quisieron encontrarle un sentido. Lo que comenzó con encuentros de charlas comenzó a extenderse no solo a lo largo de los años, sino también en el terreno nacional, e incluso atravesó fronteras.

image.png

Griselda, mamá de Tobías, comentó a Tiempo de San Juan que en la provincia Renacer está activo hace 30 años y actualmente funcionan tres grupos. “Las reuniones son para encontrar un sentido y esperanza para padres y madres que llegan destruidos, conmocionados y con su vida hecha añicos. Se juntan las partes para volverse a armar y poder vivir dignamente en homenaje al hijo o la hija que se perdió”, señaló.

Hablar desde el dolor es difícil, y si bien no hay que descartar la ayuda profesional en caso de ser necesario, en los encuentros de Renacer se acompaña desde la experiencia propia. “Consideramos que va más allá de la contención, sino que trascendemos el dolor para convertirlo en amor y dar lo mejor en homenaje. No es grupo de duelo porque no nos centramos en el dolor, sino que lo trascendemos para llegar al amor”, señala Griselda, quien aclara que el grupo es aconfesional, es decir, que no pertenece a ninguna confesión religiosa determinada; es gratuito y no responde a ninguna ONG ni partido político, simplemente es un encuentro de padres que han pasado por la misma tragedia, tener que enterrar un hijo.

image.png

Quienes deseen acudir a los encuentros, pueden hacerlo en el grupo Renacer San Juan, que se reúne los primeros y terceros viernes de cada mes a las 18 horas en la Parroquia la Merced (Contacto: 2644101605); o en el grupo Renacer San Juan Centro, que se reúne los primeros y terceros sábados de cada mes a las 18 horas en Laprida 123 oeste (Contacto: 2645667211).