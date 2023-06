Continúa en baja la donación voluntaria de sangre en San Juan

“Estamos cerrando con algo de 140 a 160 unidades de glóbulos rojos para toda la provincia, cuando deberíamos tener 250 unidades. No logramos recuperarnos después de la pandemia y nos hemos desconectado de la solidaridad a la que habíamos llegado y no logramos que el sanjuanino pueda acercarse a donar”, explicó a Tiempo de San Juan el director del IPHEM, doctor Alfredo Laplagne.

Esta situación lamentablemente se extiende en todo el país. De acuerdo a lo que señaló Laplagne, todas las provincias se encuentran con baja recolección de sangre desde la pandemia, por lo que solicitar unidades extras fuera de las fronteras sanjuaninas ante una urgencia no es una posibilidad viable.

La falta de stock incide de manera directa no solo en los pacientes que requieren de sangre por distintos tratamientos, sino en aquellos que tienen cirugías programadas. “Lo que hacemos es suspender las cirugías programadas porque no hay stock de sangre y por seguridad se cambian la fecha. No hay que esperar que nos toque de cerca, tenemos que ayudar para que cuando nos haga falta contemos con la sangre”, aseguró el especialista.

Ante esto, la intensión del IPHEM es sumar puntos de colecta, sumar la participación en eventos masivos, como ferias de emprendedores, por ejemplo, visitar más escuelas y coordinar acciones en los departamentos alejados para reforzar la donación y sumar más voluntarios.

Quienes deseen donar sangre, solo deben solicitar turno vía web y cumplir con los requisitos, como ser mayor de 18 años, pesar más de 50 kilos, no haberse realizado una cirugía, piercing o tatuaje el último año y encontrarse en buen estado de salud.