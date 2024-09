Con ustedes... Dany Showman

"Empieza a cantar Rubén Forte con temas románticos, va aumentando la intensidad digamos, con cuarteto, cumbia... Luego entra Leslie también con cumbias de Gilda, de Karina la princesita, y empieza a elevar la vara... y después entro yo y armo el descontrol, como quien dice, el baile total. Porque yo tengo un estilo muy particular, que no lo tiene, creo, ningún cantante acá en San Juan: yo bailo y canto al mismo tiempo, que es muy difícil de hacer, de coordinar y de regular la respiración con el canto". Así se presenta Daniel Jofré, que en su faceta artística es conocido como " Dany Showman " en San Juan . Ahora salta arriba de los escenarios pero también es un destacado deportista y fue parte de la historia de Diario de Cuyo como diseñador gráfico durante más de 40 años.

"La verdad que ver la alegría y el rostro de felicidad en la gente no tiene precio. Como me dijo una mujer anoche del público 'yo venía medio depre por algunos problemitas y vos con tu carisma y alegría me hiciste generar un buen momento'. Creo que el hacer sentir eso en la gente no tiene precio y es muy gratificante", cuenta sobre su labor como cantante.

De noche, como Dany Showman, trabaja en trío musical junto a Rubén Forte y Leslie Miranda en sus presentaciones en diferentes locales bailables y de entretenimiento, a quienes les agradece de corazón por darle espacio. A eso se dedica hace unos tres años. Su historia más lejana lo ubica sentado en un escritorio rodeado de maquetas de papel o enfrente de una computadora diseñando las páginas del matutino local, trabajo en el que hace poco se jubiló tras darle cuatro décadas de servicio. Pero nunca fue un sedentario, todo lo contrario.

Inquieto desde joven, siempre le gustó la actividad física. Daniel hizo el servicio militar en Granaderos y en el año 1978, y se pasó el Mundial de Fútbol custodiando la cancha de River, quería ir a estudiar Medicina a Córdoba pero le dio más por buscar trabajo urgente y mientras intentaba estudiar Diseño Gráfico, le salió la oportunidad en el prestigioso medio de comunicación.

"En el año 1980 el diario estaba por cambiar de sistema, iba a pasar del plomo al off set, o sea, iba a revolucionar toda la industria gráfica digamos, por primera vez. Creo que en el país, era el primer diario que salía, que iba a ser de manera tecnológica, por computadora. Asi, justo me faltaba poquito para recibirme y entré al diario. Estuve ahí 44 años, toda una vida", remarca.

A la par de su carrera como diseñador gráfico se destacaba como arquero de fútbol: "jugaba en Trinidad, en Villa Obrera, en el Globo y bueno me casé y seguí trabajando en el diario hasta la fecha que me jubilé, hace poquito que me salió la jubilación", cuenta Daniel que ahora es separado. Tiene tres hijos -dos mujeres y un varón-, además de dos nietas.

Lambada y Conejito Alejandro

"El tema de la música nació de ir a unos karaoke de un restaurante de un amigo en Rawson. Ahí estaban haciendo karaoke Rubén y Leslie. Él es un cantante hace muchos años y Leslie es su pareja. Ellos cantaban, los domingos hacían karaoke y yo iba al restobar a escucharlos. Un día me animé a cantar. Empecé a cantar temas de Carlos Rivera, todo romántico, todo lento, pero como que era una onda que no prendía. Al principio sí, era muy buena, te escuchaban todo, pero me di cuenta de que la gente quería divertirse, quería alegrarse. Así de a poquito empecé a incursionar en otros estilos de música, como la cumbia", recuerda sus inicios.

"Me gusta mucho la cumbia retro, la cumbia clásica digamos. Los Palmeras, Conejito Alejandro, Sebastián, también me gusta mucho la cumbia colombiana, lo latino movido", describe.

Así, de a poquito fue incursionando en el canto y animándose a más, hasta que un día hicieron un concurso Rubén y Leslie, un concurso de canto donde participaban todos los que hacían karaoke, les daban una fecha para que tuvieran su propio show y así nació Dany Showman.

"Empecé a preparar unos temas musicales y hace tres años fue mi primer show. Iba a acompañarlos a Rubén y a Leslie a sus shows, por lo general en restoranes, en parrilladas, en eventos privados como cumpleaños y casamientos. Y ellos me fueron incorporando, primero un tema, después dos temas y paulatinamente me fui encontrando con mi estilo y formamos un trío artístico", describe.

"Me pusieron Dany Showman porque la gente me pide mucho la lambada, y otro tema que se llama Caballo Viejo que empecé a cantarlo y a bailarlo. Entonces al público le gustó, se entusiasmó y como veían mis compañeros que yo interactuaba mucho con la gente, sacaba a bailar y armaba trencitos, me pusieron Showman. Me quedo ese mote", cuenta.

Siempre en movimiento, Daniel se considera un artista completo. "Yo también he incursionado en el baile, iba a una academia que se llamaba Sal Sabor, donde aprendí diferentes ritmos como salsa, bachata, merengue, cha cha cha. Entonces yo de estilos musicales, del ritmo, de los tiempos de la canción, los sabía incorporar al canto".

Dany Showman descubrió que la gente se divertía con sus performances. "Les gustaba, se entusiasmaban y empezaba a sacar gente a bailar de las mesas, hacía trencitos y logré conectarme con el público, que es lo importante. Porque el público de San Juan es un poco parco, o sea, tiene miedo a la vergüenza, a pasar papelón. Yo de a poco, con una sonrisa, con un chiste, con un gesto, con unos pasitos de baile, veo que la gente se anima, se pone alegre, contenta y se crea un clima festivo", destaca.

Deportista de día, cuartetero de noche

Está orgulloso de llevar una vida llena de acción. "Aparte de cantar también hago mucho deportes. Running de calle, running de montaña. Corro en montaña, corro en calle, inclusive he corrido la Maratón de San Juan, he corrido montaña a 42 y 46 kilómetros inclusive, he corrido en La Ansilta, he ido a correr a Córdoba, a Mendoza, a San Luis. Ahora estoy preparando una carrera que es en octubre que es la de Villavicencio. Entonces yo he incorporado el canto a mi estilo de vida que traía anteriormente".

Nunca se queda quieto, muy activo en todas sus pasiones. "El running también es un estilo de vida que tengo, el deporte, voy tres veces a la semana al gimnasio; lunes, miércoles, viernes, martes, jueves y sábado hago trote de montaña. Y el sábado a la noche tengo shows así que mi vida es bastante movida gracias a Dios", dice.

Daniel lleva bien todas sus facetas. "Por supuesto que me acuesto tarde, pero también tengo mi disciplina dentro de todo. Yo creo que por mi experiencia de vida. Muchos dirán 'sí, pero este no ha tenido momentos malos para dedicarse a todo eso y ver la vida de otra forma'. He tenido mis momentos malos, he tenido mis momentos duros. El año 2008, el mismo año fallecieron mis padres, uno el 6 de enero, el otro el 16 de diciembre, en ese mismo año me separé, fue un debacle total para mi vida", se sincera.

"Yo tengo 65 años y para mí esa edad es un número que sirve para estar en un documento, como en mi caso que me he jubilado hace poco, para completar un ciclo laboral. Pero en realidad la edad que yo siento es la misma edad que en mi juventud, que en mi adolescencia, ahora en una etapa más madura, de adulto mayor. Nunca he pensado en la edad, sino en en generar buenos momentos. Y eso es lo que le digo al público y eso me conecta con la gente", destaca.

Y reflexiona: "A medida que he ido teniendo experiencias de vida, porque yo lo que le digo a la gente es que la vida está hecha de momentos. Los momentos malos vienen solos y no nos preguntan si estamos preparados o capacitados para afrontarlos. Y los momentos buenos son los que nosotros tenemos que encargarnos de crearlos, de vivirlos, para que nos generen un mejor estilo de vida. Reír, bailar, estar en la naturaleza, salir a caminar, socializar, todo eso genera más salud, más vida y hace que la cabeza no esté tan conectada con los problemas diarios".