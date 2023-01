Con un amplio marco de público, San Juan la rompió en el escenario de Cosquín

Los artistas subieron a escena pasada la medianoche, y durante unos 20 minutos desplegaron una clase magistral de danza, interpretación y pasión no solo por el movimiento sino por nuestras tierras. Pero no solo hubo una actuación magistral de los 42 bailarines que estuvieron en escena, sino también de los músicos que brindaron una interpretación que en partes ponía la piel de gallina.

image.png Fotos: Gastón Rodríguez.

La obra estuvo a cargo de la dirección general de Federico Luna, Alejandro Almarcha y Fernando Muñoz, quienes también aportaron a la coreográfica. La parte musical estuvo bajo la dirección de Tito Medina, pero además los acompañó un amplio staff técnico.

El cuadro artístico rescató el sentir de mujeres y hombres poetas de San Juan que pusieron en palabras gran parte de la identidad regional y nacional. Los textos son de Domingo Faustino Sarmiento, Ofelia Zuccoli, Buenaventura Luna, Saúl Quiroga, Jorge Leónidas Escudero, Raúl De La Torre y Carlos Guido Escudero.

“El concepto que tenemos es hacer una obra artística, que sea espectacular, pero no lo hemos pensando como un show, y eso creo que puede ser una novedad. No es ni mejor ni peor, sino que lo pensamos como una obra. No hay una dramaturgia lineal para entender sobre lo que se está hablando, es más que nada una experiencia sensorial. Queremos que se pueda ver, escuchar, percibir a través de la palabra, de la poesía, de la música y de la metáfora”, había señalado Federico Luna a Tiempo de San Juan antes de la presentación en Córdoba.

Si no tuviste la oportunidad de ver la presentación de San Juan en Cosquín, Tiempo de San Juan revive ese momento.