viernes 13 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Pronóstico

¿Cómo viene el finde en San Juan? Así estará el tiempo este sábado

Este viernes a la tarde sorprendió un calor no previsto en San Juan. ¿Y el sábado?

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Hoy la temperatura no debió haber superado los 28 grados, pero el sol sanjuanino abrasó y el calor se sintió bien potente.

Lee además
El Registro General Inmobiliario está situado en la avenida Rawson y calle Mitre, en la Capital provincial.
Por fraude

Llega a juicio el trabajador del Registro Inmobiliario de San Juan que cobró por trámites y se quedó con el dinero
equipos de salud se capacitan en san juan para prevenir y tratar accidentes con especies ponzonosas
Capacitación

Equipos de salud se capacitan en San Juan para prevenir y tratar accidentes con especies ponzoñosas

Este sábado el clima se espera más agradable que el del viernes, con temperaturas máximas que no deberían ir más alla de los 28 grados.

De lluvias o tormentas, nada. Más bien un cielo seminublado durante todo el día, con el viento soplando muy suave, en general desde el este.

Temas
Seguí leyendo

Tras la cena peronista, habrá un segundo round con los intendentes

Hacer una casa en San Juan: cuánta plata se necesita hoy para empezar la obra y un dato inesperado

Branka Motors: los damnificados aceptaron el ofrecimiento que hicieron los imputados de $540.000.000

San Juan despide el último fin de semana de verano con propuestas culturales para todos los gustos

Un Santo visitará la Peatonal de San Juan en una jornada de fe y encuentro

El legado del Museo Franklin Rawson: 90 años escribiendo la historia del arte

Construirán un centro de salud para una de las zonas más populosas de San Juan

Un fuerte temblor con epicentro en Chile se sintió en San Juan durante la mañana de este viernes

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Cómo sacan y trasladan a los históricos peces del lago del Parque de Mayo.
Megaoperativo

Mientras vacían el lago del Parque de Mayo, qué hicieron con los históricos peces

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Cómo sacan y trasladan a los históricos peces del lago del Parque de Mayo.
Megaoperativo

Mientras vacían el lago del Parque de Mayo, qué hicieron con los históricos peces

Escrachan a un jefe penitenciario sanjuanino por supuesto maltratador de mujeres
Denuncia pública

Escrachan a un jefe penitenciario sanjuanino por supuesto maltratador de mujeres

Enorme tristeza en el Pueblo Viejo por la muerte de un querido hincha de San Martín
Deceso

Enorme tristeza en el Pueblo Viejo por la muerte de un querido hincha de San Martín

Cae el principal sospechoso del robo a una jueza y dueño de un kiosquito de cocaína en Santa Lucía
Investigación

Cae el principal sospechoso del robo a una jueza y dueño de un "kiosquito" de cocaína en Santa Lucía

Echaron al policía que fue filmado teniendo sexo en el cementerio
Escándalo

Echaron al policía que fue filmado teniendo sexo en el cementerio

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Delitos sexuales

Llevaran a juicio a un papá abusador que puede recibir una pena de 24 años de cárcel por los ultrajes a su propia su hija

Por Walter Vilca
El robo se produjo en una escuela secundaria de Rawson
Ataque silencioso

Nadie sabe cómo, pero robaron 14 matafuegos de una conocida escuela de Rawson

San Martín se durmió y Rafaela se lo ganó sobre la hora con un cabezazo
Primera Nacional

San Martín se durmió y Rafaela se lo ganó sobre la hora con un cabezazo

Tras la cena peronista, habrá un segundo round con los intendentes
Cónclave

Tras la cena peronista, habrá un segundo round con los intendentes

¿Cómo viene el finde en San Juan? Así estará el tiempo este sábado
Pronóstico

¿Cómo viene el finde en San Juan? Así estará el tiempo este sábado