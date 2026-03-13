¿Cómo viene el finde en San Juan? Así estará el tiempo este sábado

Hoy la temperatura no debió haber superado los 28 grados, pero el sol sanjuanino abrasó y el calor se sintió bien potente.

Este sábado el clima se espera más agradable que el del viernes, con temperaturas máximas que no deberían ir más alla de los 28 grados.

De lluvias o tormentas, nada. Más bien un cielo seminublado durante todo el día, con el viento soplando muy suave, en general desde el este.

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