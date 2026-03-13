Equipos de salud se capacitan en San Juan para prevenir y tratar accidentes con especies ponzoñosas

El Ministerio de Salud de San Juan llevó adelante una serie de jornadas de capacitación destinadas a fortalecer la prevención y el manejo de accidentes provocados por especies ponzoñosas de importancia sanitaria. Las actividades estuvieron dirigidas a equipos de salud y personal municipal de distintos departamentos de la provincia.

Informe de marzo Hacer una casa en San Juan: cuánta plata se necesita hoy para empezar la obra y un dato inesperado

Las capacitaciones, tituladas “Prevención y manejo de especies ponzoñosas de importancia sanitaria”, fueron organizadas por la Sección Zoonosis de la División Epidemiología, dependiente de la Secretaría Técnica. El objetivo fue reforzar la capacidad de respuesta ante situaciones médico-sanitarias vinculadas a picaduras o mordeduras de animales que producen toxinas.

Durante los encuentros se trabajó sobre las especies de mayor relevancia sanitaria presentes en la región y las medidas de prevención que permiten reducir riesgos en la población. Los especialistas recordaron que los animales ponzoñosos pueden inocular toxinas a través de picaduras o mordeduras, generando desde lesiones leves hasta cuadros graves que requieren atención médica urgente.

Las jornadas se desarrollaron en la Zona Sanitaria II, en los departamentos San Martín Department, San Juan y Caucete Department, San Juan, y también en Albardón Department, San Juan, perteneciente a la Zona Sanitaria III. En cada instancia se brindaron herramientas para mejorar la vigilancia epidemiológica, la prevención y el manejo oportuno de incidentes vinculados con fauna ponzoñosa.

Entre los contenidos abordados se incluyeron la identificación de especies de riesgo, especialmente aquellas asociadas al escorpionismo, el ofidismo, relacionado con mordeduras de serpientes venenosas, y el aracneísmo, provocado por arañas venenosas. Además, se repasaron los protocolos de actuación ante estos eventos y la importancia de una intervención coordinada entre los equipos de salud de cada departamento.

Las capacitaciones también incluyeron estrategias de control mediante el manejo integrado de plagas, la implementación de barreras físicas en viviendas y centros de salud, y los circuitos de derivación de pacientes. Asimismo, se repasó la red de distribución de sueros específicos utilizados para el tratamiento de estas intoxicaciones.