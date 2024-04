Cómo mantener el amor tras años de relación

El amor no es eterno, eso ya lo sabemos, pero eso no significa que no pueda durar, transformarse y mejorarse. Una pareja reciente mezcla el deseo con el amor naciente. Una pareja de 30 años de casados, o juntos, privilegia el respeto, la compañía y la ternura, que son una parte muy importante de lo que llamamos 'amor'.

Con el pasar de los años, existe un proceso de transformación que va del primer amor más salvaje y más irreflexivo, al amor construido por dos seres a lo largo del tiempo y esos pasos se van dando conjuntamente conforme cubrimos etapas como el noviazgo, vivir juntos, tener hijos, crecer laboralmente, o la salida de los hijos del hogar.

Pero cualquier relación, por estable y sana que sea, pasa por distintos altibajos: momentos buenos, malos, épocas de gran pasión o de monotonía. Y es lógico, vamos evolucionando, mutando, teniendo gustos distintos, y en ocasiones generamos hábitos y acciones monótonas que se arraigan como costumbres y rutinas establecidas.

Nadie puede mantener intacta la pasión de los primeros meses de una relación y, quien diga que sí, miente, por eso debemos buscar herramientas que nos permitan amortiguar esos baches y no llegar a una crisis que desemboque en ruptura o separación.

Pero, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué a pesar de estar seguros de que queremos seguir con alguien, ya no existe esa pasión? Una de las razones es que los comportamientos cariñosos se vuelven cada vez menos frecuentes. Tras el llamado período de luna de miel, no podemos o no sabemos seguir viviendo el día a día con tanta intensidad, porque según comentan algunas parejas en terapia en nuestro consultorio, lo que antes era hermoso hoy es agotador por el nuevo ritmo de vida que tenemos al convivir.

Es cierto que a medida que sumamos años a la pareja, van surgiendo más responsabilidades: de trabajo, estudios, financieras o familiares. No es lo mismo vivir en casa de los padres y estar de novios, que pasar a vivir solos en pareja, o ampliar la familia.

Estas responsabilidades hacen que tengamos menos tiempo y energía para dedicarle a nuestra pareja. Pero muchas veces ni siquiera se trata de no tener tiempo, sino que simplemente normalizamos los gestos de amor de nuestra pareja y no les damos tan importancia, no siendo conscientes de la importancia de recibirlos.

Llegados a este punto te queremos proponer una serie de cambios urgentes con idea de reactivar la llama del amor y hacer que se vuelvan a mirar y que sus ojos brillen de nuevo, pero para ello deberemos de sentirnos más conectados, creando oportunidades para ello, ya sea organizando planes en pareja o demostrando más lo que sentimos.

Si creemos que nuestra relación se ha acabado por falta de tiempo y energía, quizás deberíamos plantearnos renunciar a algunas cosas que hacemos de manera individual. Debemos buscar constantemente oportunidades para pasar un buen rato juntos, pero ello requerirá que seamos creativos, flexibles y que, en ocasiones, tengamos que apoyarnos en personas externas como amigos, niñeras, o familiares.

Llevar mucho tiempo en una relación no tiene por qué suponer caer en la monotonía y en una falta de entusiasmo. Si cuidamos a nuestra pareja y nos cuidamos a nosotros mismos, podremos ser felices juntos muchos años más.

Cambios a realizar

Generar una comunicación abierta y sincera

La falta de comunicación es una de las principales razones por las que las parejas pueden alejarse emocionalmente con el tiempo. Por eso, es importante establecer un espacio seguro para hablar sobre los sentimientos, las expectativas y las necesidades de cada uno, ya que esto ayuda a fortalecer el vínculo emocional y a generar mayor intimidad.

Priorizar tiempo de calidad juntos

Con los años de relación, las responsabilidades diarias pueden hacer que las parejas descuiden el tiempo de calidad que pasan juntas. No consiste en estar horas y horas bajo el mismo techo, consiste en hacer cosas juntos, cosas simples, pero es fundamental hacer un esfuerzo consciente para dedicar ese tiempo exclusivo el uno al otro.

Les recomendamos cocinar juntos, salir a realizar compras juntos, reconquistarse, realizar citas regulares, organizar escapadas románticas o simplemente encontrar formas de disfrutar de actividades compartidas.

Mantener la chispa sexual

La intimidad física es una parte importante de la relación de pareja. Es común que con el tiempo la pasión pueda disminuir, pero para reavivar la chispa sexual, se recomienda explorar nuevas experiencias, sorprender a tu pareja y mantener una comunicación abierta sobre tus deseos y fantasías mutuas.

No debe existir nada prohibido si ambos lo consensuan y lo pactan. No deben existir prejuicios en una pareja de años. No debemos juzgar, ni descalificar a nuestra pareja con calificativos despectivos (degenerado-a, pervertido-a, enfermo-a), cuando nos proponga algo diferente en la intimidad, sencillamente si no es de tu nuestro grado con decir, no estoy preparado-a para dar ese paso es suficiente

Cultivar la admiración mutua

Otra excelente forma de recuperar el romance es trabajar en cómo se miran el uno al otro. A medida que pasa el tiempo, es fácil dar por sentadas las cualidades positivas de nuestra pareja. Es esencial recordar apreciar y admirar a tu compañero/a.

Una manera efectiva de hacer sentir especial a tu pareja es elogiarle y reconocer sus logros, ya que esto fortalece la conexión emocional y ayuda a mantener viva la atracción. No dudes en felicitarla, en comentarle lo orgullos-a que estas de sus éxitos y lo que disfrutas viéndolo-a feliz.

Renovar la relación

A veces, cambiar la rutina puede ser beneficioso para revitalizar la relación. Una buena forma de hacerlo es buscar nuevas actividades o intereses que puedan disfrutar juntos. Planificar sorpresas, hacer cosas que le hacían felices de novios, o incluso considerar la posibilidad de asistir a terapia de pareja son opciones que pueden marcar la diferencia. Renovar la relación implica ser flexible y estar dispuesto a probar cosas nuevas para mantener el romance vivo.

Para terminar queremos dejar claro que es importante tener en cuenta que cada relación es única y requiere enfoques diferentes, pero con estos consejos, y empujando ambos en la misma dirección, podrán sobrellevar los obstáculos y transformar su relación en algo mucho más fuerte de lo que ya tenían, haciendo que se prolongue en el tiempo la llama del amor.

Escrito por: Carlos Fernández.

Coach y psicólogo.

Redes sociales: Facebook e Instagram: Europa Coaching.