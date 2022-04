Cómo fue la inédita sesión en la que se trató la eutanasia en perros en Ullum

Dos horas de máxima tensión. Una puerta cerrada y custodiada por un efectivo policial y dentro del Concejo Deliberante, cinco funcionarios debatiendo sobre el proyecto de eutanasia para perros callejeros. Ante la mirada de un grupo de proteccionistas de animales , los únicos habilitados para presenciar una sesión inédita, este jueves los concejales de Ullum trataron la ordenanza que ingresó el intendente Leopoldo Soler y tiene entre sus artículos, precisamente el número 7, la muerte asistida de todos aquellos perros que no tienen dueño y no son adoptados.

"El señor intendente había hecho unas declaraciones dónde alegó conocer la idea de crear el refugio y entre la normativa que manda hace alusión al artículo séptimo. En el artículo segundo hay palabras que no están claras, habría que preguntarle que quiso decir. En el artículo séptimo dice que luego de pasado los seis meses de corrido del ingreso de los canes al refugio, sin reclamo de sus dueños y sin posibilidad de ubicar a los mismos en hogares familiares, se procederá a aplicar procedimiento de eutanasia. Es algo tremendo, terrorífico pensar que se le da seis meses de vida a un animal y si nadie pudo reclamarlo o no se pudo adoptar lo tengamos que dormir. Me parece un horror pensarlo, una aberración pensar que vamos a estar matando animales", expuso Salinas.

La concejal explicó que si se daba lugar al artículo que menciona la eutanasia, el departamento iba a tener que hacerle frente a una causa penal porque la Ley 14.346 va contra la matanza de animales. "Una ordenanza no puede contradecir nunca una ley provincial y nacional. Hay que solucionar el problema, pongámoslo en debate, a trabajar en el ejecutivo, con la Secretaria de Ambiente y Salud Pública, pero entre todos busquemos que esto se solucione. No estamos ajenos al horror que han vivido las familias que han perdido a su ser querido. No podemos solucionar matando a todos los animales que no encuentren hogar o no sean reclamados", agregó Salinas.

La concejal pidió a sus compañeros que también rechazaran la propuesta, para después empezar a trabajar e idear un proyecto que se pueda realmente cumplir. Pidió que si se crea un refugio, se piense cuál será la metodología y reglamento del mismo. "No podemos matar, porque no somos superiores para eso. Los perros son seres vivos que necesitan respeto. El refugio y la castración masiva, intensiva y permanente, cosa que en este municipio no se están llevando a cabo. Hay personas que desde el año pasado esperan turno para poder castrar el animal. Hay personas que viven lejos del centro. Lo que intenta hacer el intendente es un genocidio. ¿Nosotros vamos a ser cómplices? Es un delito", manifestó la funcionaria, quien pidió colaboración a las asociaciones proteccionistas.

En la misma línea que Salinas se mantuvo Domínguez, quien ingresó al Concejo por el Frente Con Vos de Marcelo Orrego. Este caso, el opositor explicó que "me parece que hay formas de llegar. Me parece que los animales tienen que vivir y también me parece que tenemos formas de realizar campañas, de llegar a los barrios. Somos nosotros quienes debemos dar la enseñanza a los animales, con cariño y amor".

Silvio Pastén y Graciela Gil también se comprometieron a no darle lugar al proyecto de eutanasia, aún así se mantuvieron en posturas más duras respecto a una solución a los perros callejeros. Pastén expresó que está del lado del intendente, quien manifestó que "ha tenido la intensión de solucionar la problemática de los perros". "Sabemos los casos que han pasado con perros en San Juan. Creo que es un lindo proyecto, solo con la parte de la eutanasia donde no estoy de acuerdo, pero es importante que trabajaremos seriamente. Vemos con buenos ojos escuchar a todos los profesionales y las personas idóneas en el tema. Lo más problemático es que después de seis meses, cuando no sé si es por los gastos que conlleva solventar los animales en un refugio, pero quiero escuchar a todas las personas", apuntó el funcionario.

"La violencia en las redes hacia el intendente (Leopoldo Soler) no fue algo bueno. Fue grave, que se lo trate mal es muy feo", Alfredo Molina, concejal.

Gil, por su parte, sorprendió en plena sesión al contar el drama que vivió su marido a causa de una jauría. "Hay que buscarle una solución a esto. Los perros callejeros no son 50, son muchísimos. A mi marido le mataron 43 chivitos y quién se hace cargo, a quién le vamos a decir. Qué hacemos con el perro, qué le decimos a la persona damnificada, quién se va a hacer cargo del refugio, que no lo tenemos. Hay muchos puntos de vista, pero hay que verlo. Con una conversación no se arregla", apuntó con dureza.

En el medio de la sesión, los proteccionistas de animales presentes escucharon con atención cada opinión. También intervinieron, sobre todo cuando el concejal Pastén preguntó por qué no se habían manifestado en contra de la Cabalgata de la Fe. "Salimos a reclamar, no se tomó relevancia pero lo hicimos. Estamos en contra del uso de los caballos para esa práctica y lo hemos hecho saber", manifestó Emilia Merino.

Finalmente, después de dos horas de debate, el Concejo Deliberante de Ullum decidió eliminar el artículo que mencionaba la eutanasia en perros callejeros y darle la espalda al artículo que había presentado el intendente Leopoldo Soler. Fue un compromiso asumido oficialmente, aunque todo pasará a Comisión. Este viernes, de todos modos, proteccionistas marcharán en defensa de los animales en su día.