Por la eutanasia en perros, una conocida influencer por su participación en el Bailando salió al cruce de Leopoldo Soler

Gran polémica se despertó luego de que el intendente de Ullum, Leopoldo Soler , planteara un proyecto que comprendía la creación de un refugio municipal que incluía la eutanasia en perros tras un plazo determinado en caso de no ser adoptados. Y si bien el mismo intendente habría decidido dar marcha atrás con esta iniciativa, sus declaraciones brindadas en conferencia de prensa recorrieron el país, y eso trajo aparejado repercusiones. Y una influencer muy conocida salió al cruce.

Mar Tarrés es una conocida influencer que sin ir más lejos tuvo una destacada y polémica participación en el Bailando. Hace un día, por medio de su cuenta de Instagram, posteó lo siguiente: "MEJOR CAMBIEMOS EL TÍTULO! Si los políticos no hacen nada bueno en 6 meses los sacrifiquemos a ellos les parece bien ? Confirmen". Estas palabras por el momento tuvo casi 5.400 me gusta y los comentarios de seguidores.

posteo Mar Tarres.jpg El posteo de Mar Tarrés, luego de que el intendente Leopoldo Soler planteara la eutanasia en los perros abandonados.

Mar Tarrés es dueña de cuatro perros y tiene un profundo amor por los animales. Cuando realizó este posteo, tuvo gran cantidad de respuestas e incluso muchos estaban sorprendidos por la propuesta del edil Ullunero. En sus redes, Mar explica lo importante que es la adopción responsable de un animal callejero y la atención sanitaria que demandan.

MARCHA ATRÁS

Una vez que el polémico proyecto salió a la luz, Leopoldo Soler brindó una conferencia de prensa para aclarar el contenido de proyecto, y el porqué de incluir la eutanasia. Previo a ello, en dialogo con Estación Claridad, el jefe comunal había destacado que no se trata de “un loco suelto queriendo eliminar perros”. Al respecto mencionó “acá nadie sale a perseguir perros, ni nadie quiere eliminar ni sacrificar, como se ha querido calificar. Estamos hablando de una situación que es una idea. Soy un amante de los animales, he tenido mascotas toda mi vida. No se trata de un loco suelto queriendo eliminar perros”.

Pero luego de la enorme polémica que hubo, incluso con proteccionistas, abogados y sectores de la sociedad, Soler dio marcha atrás con el proyecto que el mismo había presentado en el Concejo Deliberante porque no tuvo el visto bueno de las autoridades provinciales ni los mismos concejales de su departamento.