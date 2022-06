Buscan padres para adoptar a niñas de 12 y 13 años

El Primer Juzgado de Familia, a cargo de Marianela López, y el Tercer Juzgado de Familia, a cargo de Esteban de la Torre, a través de la Oficina Judicial de Familia, iniciaron dos Convocatorias Públicas Adoptivas para residentes en San Juan que deseen adoptar dos niñas, de 12 y 13 años, respectivamente, quienes no mantienen entre sí ningún tipo de vínculo. Los adoptantes pueden ser familias, parejas o una persona individual. No es la primera vez que se apela a este tipo de convocatoria y de hecho las anteriores han dado buenos resultados, ya que acercan interesados que quizá no están en el listado de adoptantes en espera.