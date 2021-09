Adopción pública de la nena sanjuanina: ya hay interesados

En San Juan este martes abrieron la convocatoria pública de adopción para una nena de 2 años con discapacidad. Y en menos de 24 horas, ya hubo varias consultas, alrededor de 9, según dijo la titular del Primer Juzgado de Familia, Marianela López, quien dirige el caso. "Hay personas que ya se han comunicado por mail o por llamados con el interés de averiguar un poco más sobre la situación, ya el hecho de haberse comunicado demuestra un interés en principio, veremos cómo se desarrolla", dijo la jueza en diálogo con Radio Sarmiento.

La pequeña tiene dos años, presenta un atrofia muscular y dificultades del lenguaje y de la visión, está en tratamiento y responde bien. "Es una nena muy tranquila, muy dulce, es una personita muy especial, estamos ilusionados en que se inscriban como adoptantes e inicien el proceso de vinculación", dijo la magistrada. Para la adopción pueden presentarse matrimonios, parejas o personas solas.

"Hubo consultas por mail llamados y recién estamos empezando este camino. Lo importante era abrir esta convocatoria para llegar a más casas y poder dar a conocer la situación, despertar en una familia un interés particular", expresó López. Ahora, en el Juzgado tienen expectativas de que se inscriban como postulantes y den pasos más formales de relacionarse con la criatura.

La magistrada explicó cómo se llega a la convocatoria pública de adopción: cuando no hay postulantes inscriptos, es decir que no hubo nadie que aceptara un niño en esta situación, el paso siguiente es la apertura en general. "Si no hay en el registro adoptantes, se abre esta convocatoria y quizá los mismos inscriptos ahora sí puedan adoptar", aseguró López en una entrevista con Radio Colón.

"No hay familias ideales, se trata de buscar las que sean acordes en cada caso, y en este caso donde hay cuestiones de salud, se requiere un ánimo y vocación de amor especiales", opinó.

"Los tiempos contrastan con la ansiedad pero se trata con personas y eso tiene su complejidad", agregó sobre las adopciones en general. Informó que están haciendo una nueva evaluación de cantidad de menores en adopción pero estimó que no son muchos los niños que hay esperando una familia, al menos dentro de su Juzgado. Con los nenes grandes se hace más difícil encontrar adoptantes, recordó.

Las personas interesadas en la nena de dos años pueden acercarse al Registro Único de Adopción (calle Entre Ríos 416 sur) de lunes a viernes de 14 h a 17 h, o realizar su consulta llamando al número telefónico 4273940 o vía mail a través del correo electrónico registroadopción-sjn@jussanjuan.gov.ar.