Bioquímicos de San Juan hablan de "crisis en el sector" y blanquean el cobro de plus

Existe una “agudización de la crisis en los laboratorios”, afirmaron en un comunicado este jueves, las asociaciones que representan al sector de los bioquímicos en San Juan . A través de ese escrito, además de especificar que el aumento de costos y el incumplimiento por parte de obras sociales y prepagas afectan directamente su situación, anunciaron que se cobrará plus a los pacientes para “elevar el arancel al mínimo ético” recomendado actualmente, una práctica que ya se estaba aplicando en algunos laboratorios de la provincia.

“El sector bioquímico ha venido planteando que los incrementos en los costos de los insumos importados, mantenimiento de aparatología, en los gastos fijos internos y en los salarios de los empleados, no han podido ser absorbidos por los escasos aumentos arancelarios de parte de los financiadores (obras sociales y prepagas). Esta situación afecta el normal funcionamiento de los laboratorios de la provincia”, expresa el comunicado firmado por el Colegio Bioquímico de San Juan y la Asociación Bioquímica de la provincia y dirigido a la población en general, obras sociales y empresas de medicina prepaga.

Y agrega que, ante esa situación y “la falta de respuesta de parte de los financiadores”, se decidió, “suspender el crédito de obras sociales y prepagas en mora, migrar los convenios al último NBU vigentes y proceder al cobro de un diferencial en los laboratorios que permita elevar el arancel al mínimo ético recomendado por la Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina”.

Lo que no se expresó, hasta el momento, es de cuánto es el plus que se aplicará a pesar de ser una práctica que no está regulada ni enmarcada en ningún acuerdo.