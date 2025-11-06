Bajo alerta, jueves con vientos variables y probabilidad de tormentas en San Juan

El SMN aseguró que hay alerta por altas probabilidades de la ocurrencia de tormentas este jueves en San Juan.

Bajo alerta meteorológica, el Servicio Meteorológico Nacional anuncia un jueves con vientos de distintos sectores y probabilidad de tormentas para San Juan.

La jornada comienza con una temperatura mínima que ronda los 15 grados, el cielo despejado y una brisa que llega desde el Sur.

En tanto que, para se prevé una temperatura máxima de 27 grados, con probabilidad de tormentas aisladas para la tarde y tormentas fuertes por la noche.

image

Al mismo tiempo, se prevé la ocurrencia de viento del Noroeste para la tarde, a una velocidad que superará los 20 km/h y con ráfagas superiores a los 50 km/h. Mientras que, por la noche el viento rotará hacia el Suroeste con velocidades similares.

El alerta del SMN

En cuanto al alerta por tormentas emitido por el SMN, rige para toda la provincia, excepto Calingasta y Jáchal, y se espera el impacto del fenómeno después de las 18.

image

“El área será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por abundantes lluvias en cortos períodos, ocasional granizo, ráfagas de hasta 70 km/h y frecuente actividad eléctrica. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual”, indica el reporte.